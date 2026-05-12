Eleganckie sandałki niczym z Paryża - to po te buty ustawiają się kolejki w CCC. Co w Ryłko?

Jak tylko zobaczyłam te sandałki, od razu wiedziałam, że muszą być moje! Eleganckie, wygodne i gustowne, sprawdzają się fenomenalnie nawet podczas długiego dnia na nogach. W obniżonej cenie to prawdziwa okazja.
Sandały skórzane na obcasie na lato z nowej oferty Lasocki
Latem coraz częściej stawiamy na obuwie, które jest lekkie, eleganckie i pasuje praktycznie do wszystkiego. Delikatne sandałki na niewielkim obcasie znów przejęły prowadzenie w trendach. To właśnie takie modele najczęściej pojawiają się teraz na ulicach Paryża, Mediolanu i Kopenhagi.

Te sandałki z CCC wyglądają niezwykle elegancko. Minimalistyczny fason robi ogromne wrażenie

Największą uwagę niemal od razu przyciąga prosty, bardzo kobiecy fason, który wygląda subtelnie i wyjątkowo stylowo. Właśnie takie modele Lasockiego od kilku sezonów dominują w modzie inspirowanej francuskim stylem. Czarny kolor dodatkowo podkreśla elegancki charakter butów. To sandałki, które wyglądają luksusowo mimo swojej znacznie bardziej dostępnej ceny. Minimalizm po raz kolejny okazuje się największą siłą.

Sandałki Lasockifot. ccc.eu

Warto również zwrócić uwagę na ich fason. Kobiety coraz częściej wybierają niższe i wygodniejsze obcasy, które pozwalają czuć się komfortowo nawet przez wiele godzin. Ten model świetnie odpowiada na te potrzeby. Sandałki wyglądają lekko i nie obciążają całej stylizacji. 

Takie modele szybko znikają z CCC. Kobiety pokochały paryski minimalizm

Moda inspirowana francuskim stylem od kilku sezonów mocno wpływa na trendy obuwnicze i właśnie dlatego minimalistyczne sandałki stały się prawdziwym hitem. Liczy się prostota, jakość i ponadczasowy wygląd.

Model Lasockiego idealnie wpisuje się w ten kierunek. To buty, które wyglądają elegancko bez przesadzonych zdobień i właśnie dlatego pasują do tak wielu różnych stylizacji. Nic dziwnego, że klientki tak chętnie po nie sięgają.

A co jeśli szukasz podobnych modeli? Ryłko też ma eleganckie propozycje na lato

W ofercie Ryłko również można znaleźć minimalistyczne sandałki inspirowane ponadczasową elegancją i stylem premium. Marka od lat stawia na bardziej klasyczne fasony oraz stonowane kolory.

CCC mocno przyciąga ceną i modnym wyglądem, ale konkurencja również nie zostaje w tyle. Gustowne sandałki w podobnym klimacie znajdziemy także w Ryłko, szczególnie jeśli szukamy bardziej eleganckich modeli na lata.

