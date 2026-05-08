Na pokazie nowej kolekcji duetu MMC 8 maja pojawiło się mnóstwo znanych twarzy. Czerwony dywan szybko zamienił się w prawdziwy przegląd najgorętszych trendów sezonu. Wśród zaproszonych gości znalazły się m.in. Maffashion, Małgorzata Socha, Olga Bołądź, Natalia Nykiel czy Edyta Herbuś. Część gwiazd postawiła na klasyczne stroje, inni zdecydowali się na bardziej ekstrawaganckie zestawy. To wręcz natychmiast przyciągały uwagę fotografów. Nie zabrakło mocnych kolorów, błyszczących dodatków i odważnych krojów.

Gwiazdy na pokazie duetu MMC. Kto skradł spojrzenia?

Małgorzata Socha tego dnia wybrała denim. Oversize’owa kurtka jeansowa została zestawiona z szerokimi spodniami z tego samego materiału, co daje efekt nowoczesnego kompletu w klimacie lat 90. Do zestawy wybrała torebkę. Olga Bołądź postawiła na pastele. Jej kreacja to oversize’owy płaszcz w pastelowym błękicie, przewiązany w talii. Obszerna forma, szerokie rękawy i miękka linia nadają całości nowoczesny, komfortowy charakter. Minimalistyczna mini torebka w tym samym odcieniu utrzymuje spójność stylizacji.

Maffashion tego dnia wybrała prostą, ale przyciągają wzrok stylizację. Oversize’owy T-shirt z graficznym nadrukiem został zestawiony z asymetrycznymi szortami, ozdobionymi trójwymiarowymi aplikacjami przypominającymi kwiaty. Stylizacja jest odważna, nowoczesna i wręcz mocno wybiegowa. Edyta Herbuś poszła na całość i wybrała żółtą kreację. Asymetryczny fason na jedno ramię z dekoracyjną falbaną pięknie podkreśla sylwetkę. Intensywny kolor i czerwone dodatki tworzą idealne zestawienie.

Tłumy na pokazie MMC. Od tych stylizacji ciężko oderwać wzrok

Sporą uwagę zwracała Natalia Nykiel, która zdecydowała się na mocny, sceniczny look z wyrazistym makijażem i czernią w roli głównej. Wśród gości pojawili się też m.in. Krzysztof Ibisz z Joanną Kudzbalską, Grażyna Szapołowska oraz Bogna Sworowska, która również zdecydowała się na denimowy akcent.

Nie mogło zabraknąć gorącego duetu. Janja Lesar i Katarzyna Zillman postawiły na klasyczną czerń. Jedna wybrała bardziej rockowy zestaw z błyszczącą kurtką i szerokimi szortami, druga satynową spódnicę i prosty T-shirt. Od razu widać płynącą z nich nonszalancję. Jedno jest pewne - na pokazie MMC moda zdecydowanie grała pierwsze skrzypce. Co sądzicie o kreacjach?