Odbywająca się corocznie gala Best Brands Poland nagradza wyróżniające się na polskim rynku marki. Tegoroczne wydarzenie, organizowane w budynku Ufficio Primo w centrum stolicy przyciągnęło masę polskich gwiazd. Na evencie obecni byli m.in. Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Patricia Kazadi czy Paulina Sykut-Jeżyna.

Gwiazdy pomaszerowały na event. Katarzyna Cichopek zaskoczyła stylizacją

Na czerwonym dywanie bez dwóch zdań wyróżniali się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Aktorka na wydarzenie wybrała biały kombinezon z nietypową górą. Składał się na nią top obszyty przezroczystym materiałem udekorowanym perłami. Dół stylizacji stanowiły za to spodnie o szerokich nogawkach. Cichopek zrezygnowała przy tym z mocnej biżuterii i rozpuściła włosy. Jej mąż tego wieczoru postawił z kolei na klasyczny garnitur, który zestawił z brązowymi dodatkami - wsuwanymi półbutami i dekoracyjną poszetką. Kurzajewski połączył całość z białą koszulą i zrezygnował z krawata.

Paulina Sykut-Jeżyna wybrała z kolei czarny total look. Na stylizację prezenterki składała się długa, sięgająca kostek sukienka, na którą zarzuciła oversize'ową marynarkę. Całość zestawiła z czarnym szalem i sandałkami na obcasie. Stylizację przełamała malutka, grantowa torebka, którą Sykut-Jeżyna trzymała w ręce.

Na ciekawą stylizację zdecydowała się również Patricia Kazadi. Tego wieczoru zaprezentowała się w długiej, czarnej spódnicy z marszczeniami, którą zestawiła z białą koszulą. Kreację uzupełniła kolorowym naszyjnikiem i spięła włosy. Karolina Szostak również postawiła na czerń, ale ograła ją w innym sposób. Dziennikarka miała na sobie oversize'ową marynarkę, do której dobrała koronkowe dodatki.

Patricia Kazadi opowiedziała o modowych inspiracjach

Patricia Kazadi wielokrotnie zaskakiwała stylizacjami. Jak przyznała w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle, najlepiej czuje się jednak w stonowanych kolorach. - Mam dużo czarnych ubrań - wyznała, dodając, że mało osób wie to na jej temat, zwłaszcza że w telewizji często pokazuje się w wyrazistych kolorach. - Ludzie często mnie z tym kojarzą, a nie wiedzą, że na co dzień ja tylko uwielbiam czerń, szarość, ewentualnie troszeczkę beżu - podkreśliła Kazadi. - Natomiast, jeżeli chodzi o styl, to podoba mi się Monica Bellucci. Troszeczkę lnu, troszeczkę prostej formy, ja uwielbiam taki włoski styl i taką modę - wyjawiła w rozmowie.