Nie Rieker i nie Lasocki, tego lata liczą się tylko one - już są bestsellerem

Latem coraz częściej stawiamy na obuwie, które daje stopom odpocząć. Liczy się wygoda, lekkość i możliwość szybkiego założenia butów bez zbędnego wysiłku. Właśnie dlatego chodaki wracają do łask i zaczynają wypierać klasyczne sandały czy sneakersy.

Te chodaki z Sinsay wyglądają nowocześnie i bardzo wygodnie. Pasek na pięcie robi dużą różnicę

Największym atutem tego modelu jest prosta. Lekka konstrukcja połączona z paskiem na pięcie poprawia stabilność podczas chodzenia. Dzięki temu buty lepiej trzymają się stopy i są wygodniejsze niż klasyczne klapki.

Minimalistyczny wygląd sprawia, że chodaki dobrze wpisują się w aktualne trendy. To właśnie taki fason, który wygląda swobodnie, ale nadal bardzo stylowo i nowocześnie. Nic dziwnego, że coraz częściej pojawia się w codziennych stylizacjach influencerek.

Komfort noszenia sprawia że kobiety noszą je non stop. To idealne buty na lato

Lekka podeszwa i luźna konstrukcja sprawiają, że stopa mniej się męczy nawet podczas dłuższego chodzenia. To szczególnie ważne latem, kiedy cięższe obuwie często powoduje dyskomfort.

Dodatkowo chodaki bardzo łatwo zakłada się na co dzień. To jeden z tych modeli, które szybko stają się ulubionymi butami na szybkie wyjścia, spacery czy wakacyjne wyjazdy. Właśnie taka funkcjonalność sprawia, że popularność chodaków rośnie z sezonu na sezon.

Dlaczego ten trend tak szybko podbił ulice? Wygoda zaczęła wygrywać z klasyką

Jeszcze kilka sezonów temu modne były głównie eleganckie sandały albo klasyczne sneakersy, dziś coraz więcej kobiet wybiera jednak obuwie nastawione przede wszystkim na wygodę. Chodaki idealnie wpisują się w ten kierunek.

Ich popularność wynika też z uniwersalności. Pasują zarówno do luźnych spodni, szortów, jak i letnich sukienek, dlatego łatwo dopasować je do codziennych stylizacji. To właśnie takie modele najczęściej zostają z nami na całe lato.

Choć ten model z Sinsay szybko stał się bestsellerem, podobne chodaki pojawiają się również w kolekcjach innych marek, a zdecydowanym pierwowzorem jest model od Crocs.

