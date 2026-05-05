Met Gala 2026. Heidi Klum znów szokuje. Była... rzeźbą

Heidi Klum zaskoczyła stylizacją na Met Gali 2026, postawiła na look inspirowany rzeźbą

Całość utrzymana była w jednolitym, szarym odcieniu

Materiały i detale objęły także twarz i dłonie, a nawet oczy

Tegoroczna Met Gala 2026 upłynęła pod hasłem "Costume Art". Heidi Klum potraktowała ten temat wyjątkowo dosłownie. Modelka pojawiła się na schodach Metropolitan Museum of Art w stylizacji inspirowanej rzeźbą, która sprawiała wrażenie stworzonej bezpośrednio na jej ciele. Szary materiał został precyzyjnie uformowany, tworząc efekt miękkiej, niemal płynnej tkaniny, przypominającej marmur. Całość była dopasowana do sylwetki i tworzyła iluzję ruchomej rzeźby, co idealnie wpisywało się w temat wydarzenia.

Heidi Klum niczym rzeźba. Takiej stylizacji na Met Gali jeszcze nie było

Największe wrażenie na Met Gali robiły jednak detale, z których Heidi Klum słynie od lat. Twarz modelki została niemal całkowicie zmieniona przez kostium. Szary makijaż, a nawet soczewki kontaktowe oraz dopracowane elementy sprawiały, że wyglądała wręcz jak żywy posąg. Uzupełnieniem był wyjątkowy element na głowie oraz materiał oplatający absolutnie całe ciało niczym welon. Kreacja stanowiła wyraźne nawiązanie do klasycznej rzeźby "Veiled Vestal" z 1847 roku autorstwa Raffaelle Monti. Oryginał, zamówiony w 1846 roku, przedstawia westalkę - kapłankę poświęconą rzymskiej bogini Vesta. Można powiedzieć wprost, że Heidi Klum po raz kolejny udowodniła, że Met Gala to dla niej idealna przestrzeń do spektakularnych eksperymentów.

Met Gala 2026. Nie tylko Heidi Klum zaskoczyła. Spójrzcie na Katy Perry

Katy Perry również przyciągała spojrzenia na Met Gali. Jej kreacja wpisała się w temat "Costume Art". Artystka wybrała długą, białą suknię z wyrazistym trenem oraz dodatki, które od razu zwracały uwagę. Największe zainteresowanie wzbudziła jednak maska - srebrna, balansująca między elementem kostiumu a formą sztuki. Całość dopełniała biała rękawiczka o nietypowym kroju, która również nie umknęła uwadze obserwatorów. W pewnym momencie gwiazda zdecydowała się odsłonić twarz, co wywołało spore poruszenie wśród fotografów. Nie zabrakło też charakterystycznego detalu - przy uśmiechu można było zauważyć, że jeden z jej zębów miał srebrny kolor.