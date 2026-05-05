Katy Perry w dziwacznej masce na Met Gali 2026. Gdy ją zdjęła, wszyscy patrzyli tylko na jej ząb

Katy Perry po raz kolejny udowodniła, że wie, jak zrobić show na czerwonym dywanie. Na Met Gali 2026 pojawiła się w stylizacji, obok której nie dało się przejść obojętnie. Wszystko za sprawą tajemniczej maski, która całkowicie zmieniła jej kreację.
Fot. REUTERS/Daniel Cole
  • Katy Perry pojawiła się na Met Gali 2026 w wyjątkowej odsłonie
  • Gwiazda zakryła twarz metaliczną maską
  • Uwagę przyciągnęła też nietypowa rękawiczka i srebrny ząb
  • Wokalistka ostatecznie odsłoniła twarz na czerwonym dywanie

Tegoroczna Met Gala 2026 jak zwykle przyciągnęła największe nazwiska świata show-biznesu. Katy Perry była jedną z gwiazd, które skupiły na sobie ogromną uwagę. 41-letnia wokalistka wybrała się na wydarzenie w wielkim stylu. Początkowo trudno było ją rozpoznać. Artystka pojawiła się na schodach Metropolitan Museum of Art w metalowej i siateczkowej masce, która niemal całkowicie zasłaniała jej twarz. Jedynym charakterystycznym elementem, po którym można było ją rozpoznać, były jej ciemne włosy. Co ciekawe, wcześniej sama zapowiedziała swoją obecność w mediach społecznościowych, dzięki czemu fani wiedzieli, że to właśnie ona zapewne kryje się za nietypowym strojem.

Katy Perry w szokującej stylizacji na Met Gali 2026. Założyła maskę

Stylizacja Katy Perry była dopracowana w każdym detalu. Kreacja wpisywała się w motyw "Costume Art". Gwiazda postawiła na długą białą suknię z efektownym trenem oraz dodatki, które przyciągały spojrzenia. Najwięcej emocji wzbudziła jednak sama maska. Była srebrna i przypominała jednocześnie element kostiumu i dzieło sztuki. Uzupełnieniem była biała rękawiczka o nietypowej formie, która natychmiast przyciągnęła uwagę. W pewnym momencie wokalistka zdjęła maskę, odsłaniając twarz i wywołując jeszcze większe poruszenie wśród fotografów. Zadbała także o detale - przy uśmiechu można było zobaczyć, że jeden z zębów jest srebrny. Od razu widać, że Katy Perry doskonale wie, jak sprawić, żeby mówili o niej długo po zakończeniu wydarzenia. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Katy Perry na Met Gali w masce. Dlaczego ją założyła?

Okazało się, że maska piosenkarki ma swoje znaczenie. Dodatek zaprojektowany przez Miodrag Guberinic miał stanowić odniesienie do formy sztuki. "Dosłowne i symboliczne odbicie, które zachęca obserwatora do zastanowienia się nad tym, że jego postrzeganie innych może odzwierciedlać jego własny wewnętrzny świat, a jednocześnie maskować prawdę" - przekazano w oświadczeniu dla magazynu "People". Jak oceniacie stylizację?

 

