Katy Perry pojawiła się na Met Gali 2026 w wyjątkowej odsłonie

Gwiazda zakryła twarz metaliczną maską

Uwagę przyciągnęła też nietypowa rękawiczka i srebrny ząb

Wokalistka ostatecznie odsłoniła twarz na czerwonym dywanie

Tegoroczna Met Gala 2026 jak zwykle przyciągnęła największe nazwiska świata show-biznesu. Katy Perry była jedną z gwiazd, które skupiły na sobie ogromną uwagę. 41-letnia wokalistka wybrała się na wydarzenie w wielkim stylu. Początkowo trudno było ją rozpoznać. Artystka pojawiła się na schodach Metropolitan Museum of Art w metalowej i siateczkowej masce, która niemal całkowicie zasłaniała jej twarz. Jedynym charakterystycznym elementem, po którym można było ją rozpoznać, były jej ciemne włosy. Co ciekawe, wcześniej sama zapowiedziała swoją obecność w mediach społecznościowych, dzięki czemu fani wiedzieli, że to właśnie ona zapewne kryje się za nietypowym strojem.

Katy Perry w szokującej stylizacji na Met Gali 2026. Założyła maskę

Stylizacja Katy Perry była dopracowana w każdym detalu. Kreacja wpisywała się w motyw "Costume Art". Gwiazda postawiła na długą białą suknię z efektownym trenem oraz dodatki, które przyciągały spojrzenia. Najwięcej emocji wzbudziła jednak sama maska. Była srebrna i przypominała jednocześnie element kostiumu i dzieło sztuki. Uzupełnieniem była biała rękawiczka o nietypowej formie, która natychmiast przyciągnęła uwagę. W pewnym momencie wokalistka zdjęła maskę, odsłaniając twarz i wywołując jeszcze większe poruszenie wśród fotografów. Zadbała także o detale - przy uśmiechu można było zobaczyć, że jeden z zębów jest srebrny. Od razu widać, że Katy Perry doskonale wie, jak sprawić, żeby mówili o niej długo po zakończeniu wydarzenia. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Katy Perry na Met Gali w masce. Dlaczego ją założyła?

Okazało się, że maska piosenkarki ma swoje znaczenie. Dodatek zaprojektowany przez Miodrag Guberinic miał stanowić odniesienie do formy sztuki. "Dosłowne i symboliczne odbicie, które zachęca obserwatora do zastanowienia się nad tym, że jego postrzeganie innych może odzwierciedlać jego własny wewnętrzny świat, a jednocześnie maskować prawdę" - przekazano w oświadczeniu dla magazynu "People". Jak oceniacie stylizację?