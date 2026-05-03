Małgosia Borysewicz stała się jedną z najpopularniejszych uczestniczek w historii "Rolnik szuka żony". Pojawiła się w czwartym sezonie show i faktycznie udało jej się w nim znaleźć miłość. W 2018 roku sformalizowała swój związek z Pawłem i para zdążyła już doczekać się trójki dzieci. Borysewicz chętnie dzieli się kadrami ze swojego codziennego życia w mediach społecznościowych. Niedawno pokazała, że wybrała się z ukochanym na wesele znajomych.

REKLAMA

Zobacz wideo Na oczach widzów programu "Rolnik szuka żony" wielu uczestników znalazło miłość

Małgosia Borysewicz olśniła na weselu. Fani zachwycają się w komentarzach

"Doroto i Mariuszu, dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć w waszym wyjątkowym dniu. Cudownie było gościć w waszych stronach" - napisała 2 maja pod nowym postem w mediach społecznościowych Borysewicz. Małgosia podzieliła się przy tym rolką z całego wydarzenia oraz serią InstaStories. Jak mogliśmy zobaczyć, postawiła na tę okazję na krótką, błękitną sukienkę, pasujące kolorystycznie szpilki oraz związane włosy. Jej mąż zaprezentował się za to w jasnym garniturze. Para wyglądała wyjątkowo elegancko.

Ich dobór stylizacji docenili w komentarzach fani Borysewicz. "Piękna sukienka, gdzie pani ją kupiła?", "Pięknie pani wygląda w tym wydaniu", "Działo się, super!" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Małgosia Borysewicz zmagała się z problemami zdrowotnymi. Niedawno przebywała w szpitalu

Przypomnijmy, że pod koniec marca Borysewicz informowała swoich fanów o pobycie w szpitalu. Zwróciła się wtedy do nich po kilkudniowej nieobecności w mediach społecznościowych. "Czas chyba powiedzieć: dzień dobry. Po kilkudniowym pobycie w szpitalu mam kwarantannę. Wracam do domu za kilka dni. To nie był łatwy weekend. Widziałam się z rodziną, zjadłam obiad w domu i muszę zająć się sobą. Ściskam" - przekazała wówczas Małgosia na InstaStories.

Podziękowała też obserwatorom za troskę, nie ujawniając, z jakimi dokładnie dolegliwościami się zmagała. - Wszystko jest w porządku. Bardzo wam dziękuję za życzenia zdrowia, to jest naprawdę wzruszające, jak piszecie do mnie wiadomości - powiedziała na udostępnionym nagraniu.