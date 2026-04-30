Nie szorty i nie jeansy - najmodniejsze spodnie sezonu to te "na rybaka". Hailey Bieber już je nosi

Szorty już były, klasyczne jeansy też. Teraz na ulicach coraz częściej pojawia się coś pomiędzy. Spodnie capri wracają do gry i robią spore zamieszanie. Trend podłapała nawet Hailey Bieber.
Moda lubi zataczać koło, ale czasem wraca w zupełnie nowej odsłonie. Tak właśnie jest ze spodniami o długości za kolano, które jeszcze niedawno budziły mieszane uczucia. Dziś wracają jako jeden z najmocniejszych trendów sezonu i zaczynają pojawiać się w codziennych stylizacjach.

Te jeansy capri wyglądają świeżo i bardzo modnie. Długość za kolano znowu jest na topie

Fason typu capri, czyli spodnie sięgające za kolano, to coś pomiędzy szortami a klasycznymi jeansami i właśnie to czyni je tak ciekawymi. Dodają stylizacji charakteru i wyróżniają się na tle standardowych modeli.

Na idealny model trafiłam ostatnio w Sinsay i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem ich jakości i wykonania. Piękny odcień jeansu, idealny krój i dodatkowe przeszycie z przodu, które optycznie wydłuża nogę i porządkuje sylwetkę. To detale, który sprawia, że spodnie wyglądają bardziej dopracowanie i nie są przypadkowym elementem garderoby.

Materiał i cena sprawiają że to trend dostępny dla każdego. Nie trzeba wydawać dużo żeby wyglądać stylowo

Denim to zawsze bezpieczny wybór, bo jest trwały i dobrze układa się na ciele, nawet przy bardziej nietypowym kroju. Dzięki temu spodnie nie tracą formy i nadają się do częstego noszenia, a także świetnie sprawdzą się przy każdej stylizacji. 

Cena w Sinsay jest bardzo przystępna jak na aktualny trend. Jedyne 55,99 zł to naprawdę dobra okazja. To świetny sposób, żeby przetestować modę na spodnie capri bez dużego wydatku i sprawdzić, czy to coś dla ciebie.

W tym trendzie pokazuje się nawet Hailey Bieber. Te spodnie to jeden z najgorętszych trendów

Spodnie „na rybaka" coraz częściej pojawiają się w stylizacjach influencerek i modelek, jak na przykład Hailey Bieber. Nic więc dziwnego, że taki model spodni dostępny jest już w wielu sieciówkach. Jeśli szukasz więc nieco innego kroju, koniecznie zajrzyj także do Reserved lub C&A, bo właśnie tam trafiłam kilka opcji, które wpadły mi w oko. 

