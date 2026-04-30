Moda lubi zataczać koło, ale czasem wraca w zupełnie nowej odsłonie. Tak właśnie jest ze spodniami o długości za kolano, które jeszcze niedawno budziły mieszane uczucia. Dziś wracają jako jeden z najmocniejszych trendów sezonu i zaczynają pojawiać się w codziennych stylizacjach.

Te jeansy capri wyglądają świeżo i bardzo modnie. Długość za kolano znowu jest na topie

Fason typu capri, czyli spodnie sięgające za kolano, to coś pomiędzy szortami a klasycznymi jeansami i właśnie to czyni je tak ciekawymi. Dodają stylizacji charakteru i wyróżniają się na tle standardowych modeli.

Na idealny model trafiłam ostatnio w Sinsay i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem ich jakości i wykonania. Piękny odcień jeansu, idealny krój i dodatkowe przeszycie z przodu, które optycznie wydłuża nogę i porządkuje sylwetkę. To detale, który sprawia, że spodnie wyglądają bardziej dopracowanie i nie są przypadkowym elementem garderoby.

Materiał i cena sprawiają że to trend dostępny dla każdego. Nie trzeba wydawać dużo żeby wyglądać stylowo

Denim to zawsze bezpieczny wybór, bo jest trwały i dobrze układa się na ciele, nawet przy bardziej nietypowym kroju. Dzięki temu spodnie nie tracą formy i nadają się do częstego noszenia, a także świetnie sprawdzą się przy każdej stylizacji.

Cena w Sinsay jest bardzo przystępna jak na aktualny trend. Jedyne 55,99 zł to naprawdę dobra okazja. To świetny sposób, żeby przetestować modę na spodnie capri bez dużego wydatku i sprawdzić, czy to coś dla ciebie.

W tym trendzie pokazuje się nawet Hailey Bieber. Te spodnie to jeden z najgorętszych trendów

Spodnie „na rybaka" coraz częściej pojawiają się w stylizacjach influencerek i modelek, jak na przykład Hailey Bieber. Nic więc dziwnego, że taki model spodni dostępny jest już w wielu sieciówkach. Jeśli szukasz więc nieco innego kroju, koniecznie zajrzyj także do Reserved lub C&A, bo właśnie tam trafiłam kilka opcji, które wpadły mi w oko.

