Paryżanki je kochają, a w CCC są teraz na wyprzedaży - skórzane też w Rieker

Styl paryżanek od dawna inspiruje kobiety na całym świecie. Chodzi o luz, wygodę i ubrania, które nie wyglądają na przekombinowane. Mokasyny świetnie wpisują się w ten klimat, bo łączą klasykę z codzienną funkcjonalnością.

Te mokasyny Lasocki wyglądają klasycznie i bardzo stylowo. Czarny kolor zawsze się obroni

Już na pierwszy rzut oka widać, że to model inspirowany ponadczasową elegancją. Prosty fason i brak zbędnych ozdób sprawiają, że wyglądają bardzo schludnie, a czerń dodatkowo podkreśla ich uniwersalny charakter i sprawia, że pasują praktycznie do wszystkiego.

To właśnie taki typ butów, który nie przytłacza stylizacji, ale ją porządkuje. Dzięki temu mokasyny sprawdzają się zarówno w codziennych zestawach, jak i w bardziej eleganckich sytuacjach. Możesz je nosić do pracy, na spacer czy spotkanie i zawsze będą wyglądać dobrze.

Skóra naturalna i wygoda to największe atuty. Wyprzedaż w CCC tylko zachęca do zakupu

Model wykonany jest ze skóry naturalnej, co od razu przekłada się na komfort noszenia i lepsze dopasowanie do stopy. Taki materiał oddycha i z czasem jeszcze lepiej układa się na nodze, co jest dużym plusem przy codziennym użytkowaniu.

Do tego dochodzi cena, która dzięki wyprzedaży jest znacznie niższa niż standardowo. Przecenione aż o 30%, kosztują zaledwie 139,99 zł. To jeden z tych momentów, kiedy naprawdę warto kupić coś lepszego jakościowo, ale w rozsądnej cenie. Mokasyny tego typu spokojnie posłużą przez więcej niż jeden sezon.

Warto dodać, że mokasyny idealnie wpisują się w filozofię francuskiej mody, czyli mniej znaczy więcej i liczy się naturalność. Nie są przesadzone, ale dodają stylizacji elegancji i charakteru bez wysiłku. To też buty, które nie wymagają specjalnych okazji. Zakładasz je i od razu wyglądasz dobrze.

A co jeśli szukasz alternatywy? W Rieker znajdziesz równie gustowne modele na lato

Jeśli chcesz porównać inne opcje, warto zajrzeć do oferty marki Rieker, gdzie również znajdziesz mokasyny ze skóry naturalnej o podobnym charakterze. Często są one bardziej nastawione na komfort, z miękką podeszwą i lekką konstrukcją.

Różnice są subtelne, ale mogą mieć znaczenie przy codziennym noszeniu. Teraz sporo modeli wpadło na przecenę, więc jeśli szukasz czegoś dla siebie, warto zajrzeć również tam!

