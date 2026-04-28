Te baleriny Lasockiego to TOP 1 na lato - kosztują stówkę, a dbają o wygodę. Co w Rieker?

Latem coraz częściej rezygnujemy z ciężkich butów na rzecz lekkich i przewiewnych modeli. Baleriny wracają do łask w wielkim stylu, a szczególnie modne są te w odcieniach złota i beżu. Model od Lasockiego idealnie wpisuje się w ten trend, bo jest subtelny, kobiecy i bardzo uniwersalny. To propozycja dla kobiet, które chcą wyglądać elegancko, ale nie rezygnować z komfortu.

Złoty odcień dodaje stylizacji blasku. Właśnie takich modeli poszukujemy na nadchodzący sezon

Największą zaletą tych balerin jest ich kolor. Delikatne złoto pięknie odbija światło i sprawia, że buty wyglądają bardzo elegancko. Nie wspomnę już o tym, jak pięknie będzie podkreślał letnią opaleniznę!

Taki kolor sprawia, że buty znakomicie wyróżniają się nawet w najprostszej stylizacji. Co ważne, ich złoty kolor nie jest jednak na tyle intensywny, by przyćmić stylizację. Podkreślają blask i zwracają uwagę, jednocześnie wciąż pozostając subtelne i przyjemne dla oka.

Skórzane wykończenie to gwarancja komfortu. W tym przypadku nie zawiedziesz się wygodą

Model wykonany jest ze skóry, co znacząco wpływa na wygodę noszenia. Materiał dopasowuje się do stopy i zapewnia odpowiednią przewiewność. Dzięki temu baleriny sprawdzą się nawet podczas długich spacerów. To szczególnie ważne latem, kiedy stopy potrzebują lekkości i komfortu.

Prosty krój sprawia, że buty pasują praktycznie do wszystkiego. Świetnie wyglądają z sukienkami, spódnicami, ale też z jeansami czy lnianymi spodniami. To model, który można założyć zarówno na co dzień, jak i na bardziej eleganckie wyjścia. Minimalistyczna forma sprawia, że baleriny nie wychodzą z mody.

Klasyczny fason na każdą okazję znajdziesz również w Rieker. Takich okazji się nie przegapia

A co z Rieker? Ta marka również oferuje bardzo wygodne baleriny, często z miękkimi wkładkami i elastycznymi podeszwami. O wygodzie i stylu butów tej marki krążą już niemałe pogłoski, więc jeśli szukasz nieco innego modelu niż ten od Lasockiego, albo chcesz uzupełnić garderobę o ponadczasowe, eleganckie sandały, to Rieker jest idealną odpowiedzią!

