Kwieciste sukienki co roku wracają na wiosnę i lato, ale w tym sezonie szczególnie królują fasony midi. Są lekkie, eleganckie i pasują praktycznie na każdą okazję. Stylizacja Pauliny Sykut-Jeżyny tylko potwierdza ten trend: delikatny print i zwiewny materiał robią ogromne wrażenie. Co najlepsze, podobny efekt można osiągnąć znacznie taniej.

Kwiatowy print, który przyciąga spojrzenia. Sykut-Jeżyna kolejny raz zachwyca modowym wyborem

Nie od dziś wiadomo, że wśród gwiazd polskiego show biznesu, stylizacje Pauliny Sykut-Jeżyny przyciągają spojrzenia najbardziej! Jej wyczucie modowych trendów i idealnie dobrane dodatki sprawiają, że stylizacje są nie tylko gustowne, ale także kobiece i przemyślane.

Tym razem na jej koncie na Instagramie możemy zobaczyć prezenterkę w przepięknej, biało-niebieskiej midi w kwiecisty wzór, która doskonale wpisuje się w obecne trendy i zachwyca lekkością oraz elegancją. Nie mogłam uwierzyć w to, kiedy naprawdę bardzo podobną kreację udało mi się znaleźć w Sinsay i to za grosze.

Sukienka z Sinsay zachwyca subtelnym, kobiecym wzorem. Kwiaty dodają lekkości i sprawiają, że całość wygląda bardzo świeżo. To właśnie taki print najlepiej sprawdza się w cieplejsze dni. Ożywia stylizację i nadaje jej romantycznego charakteru, który kojarzy się z wakacyjną swobodą.

Zwiewna wiskoza idealna na lato. Pozwala skórze oddychać, a my w końcu czujemy się komfortowo

Model wykonany jest z wiskozy, dzięki czemu materiał jest lekki, miękki i przyjemny dla skóry. Sukienka delikatnie układa się na sylwetce i nie przylega zbyt mocno do ciała. To ogromna zaleta, szczególnie podczas upałów, kiedy liczy się komfort i przewiewność.

Długość midi to jeden z najbardziej uniwersalnych wyborów. Sukienka zakrywa kolana, ale nadal wygląda lekko i kobieco. Taki fason sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na bardziej eleganckie okazje. Wystarczy zmienić dodatki, sandały, baleriny czy espadryle, by uzyskać zupełnie inny efekt.

Co na to Pepco? Tam również sporo ciekawych okazji

A co z Pepco? Tam również można znaleźć lekkie sukienki na lato w bardzo przystępnych cenach, a także całkiem spory wybór przewiewnych koszulek, koszul i szortów.

Jeśli marzysz o stylizacji w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny, nie musisz wydawać fortuny. Ten model z Sinsay to dowód na to, że modny look można stworzyć naprawdę niewielkim kosztem.

Warto sprawdzić: Tak wygląda taras Lewandowskich w słonecznej Barcelonie. Prawdziwa oaza spokoju!