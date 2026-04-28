Lasocki przecenia HITOWE mokasyny na lato ze skóry - teraz są tańsze o 40%. Co w Rieker?

Latem stawiamy na buty, które są wygodne, przewiewne i pasują do wielu stylizacji. Mokasyny od lat pozostają jednym z najchętniej wybieranych modeli, bo łączą elegancję z komfortem. Model Lasockiego to klasyka w najlepszym wydaniu: prosty fason, skórzane wykończenie i uniwersalny kolor sprawiają, że trudno o bardziej praktyczny wybór.
Niewątpliwie największą zaletą tych mokasynów jest naturalna skóra. Dzięki niej buty są miękkie, dobrze dopasowują się do stopy i zapewniają komfort nawet podczas długiego noszenia. Skórzane modele są też bardziej trwałe i wyglądają znacznie bardziej elegancko niż ich syntetyczne odpowiedniki. To inwestycja na więcej niż jeden sezon.
Mokasyny słyną z komfortu i ten model nie jest wyjątkiem. Płaska podeszwa i dobrze wyprofilowany krój sprawiają, że stopa mniej się męczy. To idealna opcja dla kobiet, które dużo chodzą i nie chcą rezygnować z eleganckiego wyglądu. Dodatkowym atutem jest lekkość: buty świetnie sprawdzają się w cieplejsze dni.
Czarny kolor sprawia, że mokasyny pasują praktycznie do wszystkiego. Świetnie wyglądają z jeansami, lnianymi spodniami, a nawet lekkimi sukienkami. Choć z pozoru może się wydawać, że tak ciemny kolor nie jest odpowiedni na letnie miesiące, to nic bardziej mylnego! To właśnie klasyka zawsze obroni się najbardziej.
To jeden z tych modeli, które można założyć zarówno do pracy, jak i na co dzień. Minimalistyczny fason sprawia, że buty nigdy nie wychodzą z mody.
A co z Rieker? Ta marka również oferuje bardzo wygodne modele na lato, często z miękkimi wkładkami i lekkimi podeszwami. W CCC sporo modeli jest teraz na wyprzedaży. Warto szczególnie zwrócić uwagę na ich sandały, które od kilku sezonów nie schodzą z pierwszych miejsc na liście trendów.
W tej cenie trudno znaleźć coś równie stylowego i dobrze wykonanego. Nic więc dziwnego, że ten model szybko znika z oferty.
