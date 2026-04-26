26 kwietnia o godzinie 19:55 wystartował kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami". Już kilka dni przed ćwierćfinałem wiadomo było, że Ewę Kasprzyk w roli jurorki zastąpi Agata Kulesza. To właśnie ona przykuła uwagę wyjątkową stylizacją na ściance.

"Taniec z gwiazdami". Agata Kulesza w białym garniturze, Mateusz Banasiuk w szaro-czarnym zestawie. Iwona Pavlović w czerwieni

Aktorka wybrała biały garnitur o lekko oversize'owym kroju, który połączył elegancję z nowoczesnym stylem. Szerokie spodnie i prosty fason marynarki nadały całości luzu, a duży pudrowo-różowy kwiat przypięty do klapy wprowadził kobiecy, efektowny akcent kolorystyczny. Całość dopełniły złote buty z odkrytymi czubkami oraz delikatny, naturalny makijaż i miękkie fale we włosach.

W studiu "Tańca z gwiazdami" nie zabrakło także Mateusza Banasiuka, który wspiera swoją partnerkę, Magdalenę Boczarską. Aktor tym razem zaprezentował się w ciemnoszarej koszuli o prostym kroju, z lekko podwiniętymi rękawami, która nadała całości nieformalny wygląd. Do niej Banasiuk dobrał czarne spodnie w subtelną kratę. Całość uzupełniły klasyczne, błyszczące czarne buty.

Na uwagę zasługiwała także stylizacja Iwony Pavlović. Jurorka na ściance pojawiła się w niezwykle efektownej, czerwonej kreacji, która natychmiast przyciągała wzrok. Suknia o dopasowanym kroju podkreśliła sylwetkę, a delikatne rozcięcie na nodze dodawało jej zmysłowego charakteru. Najbardziej spektakularnym elementem okazały się bujne, piórkowe zdobienia na rękawach, które dodały stylizacji dynamiki. Całość uzupełniły czerwone szpilki i minimalistyczna biżuteria. Zdjęcia wspomnianych stylizacji zobaczycie w naszej galerii:

Magdalena Boczarska o diagnozie ADHD

W poprzednim odcinku "Tańca z gwiazdami" Magdalena Boczarska podzieliła się przed kamerami szczerym wyznaniem na temat swojego życia z ADHD. - Strasznie dużo mówię, zmieniam tematy i mam ADHD. Wiele lat szukałam odpowiedzi na różnych terapiach, szukałam pomocy. Ta diagnoza mnie bardzo zaskoczyła. Często mówię, że nikt mnie nie jest w stanie tak zamęczyć, jak ja samą siebie. Ta gonitwa myśli, bycie w 50 tematach na raz, to rzeczywiście trudno uspokoić - przyznała aktorka.

Po chwili podkreśliła jednak, że ADHD ma swoje plusy. - Lubię o tym mówić, bo się tego nie wstydzę. Ta diagnoza mi bardzo pomogła. Ja uważam to za swoją zaletę, ja lubię swoje ADHD - dodała.