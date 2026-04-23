"Diabeł ubiera się u Prady 2" jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier 2026 roku. 23 kwietnia odbyła się przy tym oficjalna premiera filmu. Na wydarzeniu z tej okazji pojawiły się tłumy gwiazd, które swoimi stylowymi kreacjami, chciały dopasować się do tematyki filmu. Tylko spójrzcie na ich stylizacje!

Wśród przybyłych na wydarzenie mogliśmy zobaczyć m.in. Karolinę Pisarek z mężem, Rogerem Sallą. Modelka pozowała na czerwonym dywanie w jasnej sukience w kropki, która idealnie podkreśliła jej ciążową sylwetkę. Przypomnijmy, że gwiazda ogłosiła 22 kwietnia, że spodziewa się pierwszego dziecka. Jej ukochany postawił na bardziej codzienny look - czarny t-shirt, spodnie i sportowe buty. Na ściance pojawiła się także Joanna Horodyńska, prezentując kolorową stylizację. Modowa ekspertka zestawiła ze sobą łososiową koszulę, pomarańczowe rękawiczki, czarną, bufiastą spódnicę oraz nietypową, brązową torebkę.

Na bardziej klasyczny look, lecz z widocznym pazurem, zdecydowała się Maja Ostaszewska. Aktorka przybyła na premierę w czarnej, koronkowej, prześwitującej sukni. W klasyczny wydaniu zaprezentowała się także Aneta Zając. Gwiazda pozowała na czerwonym dywanie w dobrze skrojonym, czarnym garniturze, dopasowanej czarnej bluzce i szpilkach. W garniturowej sukience pokazała się również Paula Karpowicz. Piosenkarka pozowała przed kamerami w czarno-białej kreacji, do której dobrała czarne rękawiczki i kozaki.

Celebrytki zachwyciły w kolorowych stylizacjach na premierze

Na bardziej wyrazisty look postawiła także Ada Fijał, prezentując się w kolorze niemal odpowiadającym czerwonemu dywanowi. Celebrytka zaprezentowała się w zestawie - gorsecie i spodniach, do których dobrała dopasowane rękawiczki i szpilki. Na czerwień zdecydowała się też tego wieczoru Katarzyna Sokołowska. Jurorka "Top Model" zachwyciła w sukni z czarnym paskiem i ciekawych szpilkach. W kolorowym wydaniu przybyła na premierę także Lara Gessler. Gwiazda olśniła w białej sukience i lawendowym płaszczu, do których dobrała dopasowane kolorystycznie baleriny i torebkę.