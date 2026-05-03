Najpiękniejsze bluzy na maj. Przepełnione kolorami, te z Zalando i Sinsay są bardzo twarzowe

Wiosna (i lato!) 2026 to czas koloru i luzu, ale też funkcjonalności. Bluzy jeszcze bardziej niż kiedykolwiek nie są już "domowym" elementem garderoby. Nosimy je też nie tylko w typowo sportowych zestawach. NAOKO, Zalando i Sinsay mają bluzy, które są dowodem na to, że to ubranie może mieć niejedno imię.

Kolory pełne mocy. Bluza NAOKO przyciąga spojrzenia z daleka

Ten model to definicja nowoczesnego streetwearu. Intensywny róż zestawiony z pomarańczowym wnętrzem kaptura i spodniami w tym samym odcieniu tworzy zestaw, obok którego nie da się przejść obojętnie. To gotowy look - wystarczy dorzucić sneakersy i stylizacja na lotnisko, spacer czy festiwal jest gotowa. Luźny krój i zamek zapewniają wygodę, a charakterystyczny napis nadaje całości lekko podróżniczego klimatu. Jeśli zdecydujesz się na samą bluzę - też nie pożałujesz. Zwłaszcza jeśli lubisz modę z energią i nie boisz się kolorów. Z kodem rabatowym można ją teraz złapać o prawie 80 złotych taniej.

Bluza w energetycznych kolorach Fot. screen ze strony NAOKO

Pastelowa Vila to hit wiosny. Ten kolor wygląda świeżo i bardzo fashion - noś do spódnicy lub materiałowych spodni

Jeśli wolisz coś spokojniejszego, bluza Vila z Zalando w pastelowym żółtym odcieniu to strzał w dziesiątkę. Ten kolor wiosną 2026 pojawia się wszędzie: jest lekki, świeży i świetnie podkreśla opaleniznę. Na uwagę zasługują też lekko bufiaste rękawy 3/4, które nadają jej bardziej modowego charakteru i sprawiają, że wygląda lżej niż klasyczne bluzy. Możesz nosić ją z jeansami, jasnymi spodniami albo nawet satynową spódnicą. To idealny balans między wygodą a stylem. Cena: 139 złotych.

Bluza z krótszymi rękawami Fot. screen ze strony Zalando

Bluza polarowa z Sinsay. Najlepsza opcja na chłodne poranki i wieczory

Na majówkowe wyjazdy trudno o lepszy wybór niż klasyczny polar. Model z Sinsay jest miękki, ciepły i bardzo wygodny, a przy tym kosztuje mniej niż 50 zł. Możesz dobrać do niego spodnie i stworzyć komplet, który sprawdzi się w podróży, na spacerze czy przy ognisku. Kremowy kolor idealnie wpisuje się w obowiązujące trendy. I nic dziwnego, bo jak udowodniają influencerki modowe na Instagramie - przepięknie prezentuje się na zdjęciach. W ogóle Sinsay to idealne miejsce, gdzie znajdziesz fajne bluzy w przyjaznych cenach. Wybór jest spory - od tych z kapturem po swetrowe i w całej gamie kolorów.

