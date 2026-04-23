Sylwia Butor to popularna modelka i influencerka. Współpracowała z wieloma markami, takimi jak Falconeri oraz Jean Louis David. Obecnie rozkręca swoją karierę w mediach społecznościowych. Jej konto na TikToku, na którym na bieżąco publikuje nagrania, obserwuje aż 997 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie influencerka pochwaliła się stylizacją na uroczystą premierę.

REKLAMA

Sylwia Butor została zaproszona na premierę filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2". Przypomnijmy, że w nowej odsłonie produkcji Miranda Priestly (Meryl Streep) będzie konkurować ze swoją byłą asystentką Emily (Emily Blunt) o pozycję na rynku. Gwiazdy filmu pojawiły się na premierze w Londynie, a obok nich na czerwonym dywanie brylowała Sylwia Butor. Modelka postawiła na długą, czarną sukienkę, którą zestawiła z białymi klapkami. W stylizacji Butor nie zabrakło także oryginalnego elementu. Wybrała biały toczek, który doskonale uzupełnił kreację.

Internauci nie kryli zachwytu strojem Sylwii Butor i ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych. "Miranda by uniosła kącik ust na taką stylówkę", "Ty dobrze się we wszystkim prezentujesz", "Stylizacja przepiękna", "Szyk, elegancja, klasa sama w sobie", "Wyglądasz obłędnie", "Ten strój jest przepiękny", "Wow, jestem pod wrażeniem" - czytamy. Stylizację Butor znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

Galeria Sylwia ButorOtwórz galerię

Sylwia Butor o hejcie. Spotyka się z przykrymi komentarzami?

Sylwia Butor udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swojej działalności w sieci. Jak radzi sobie z nieprzychylnymi komentarzami? "Nie doświadczam hejtu bezpośrednio. Zdarzyło mi się natknąć na nieprzychylny komentarz na mój temat, ale to bardziej incydenty niż codzienność i raczej opinie niż hejt. Dostaję za to całą masę bardzo miłych wiadomości od moich obserwatorów oraz obserwatorek - zarówno chłopaków, jak i dziewczyn, czasami mam, czasami babć. I wszystkim bardzo za to dziękuję!' - powiedziała jakiś czas temu dla "Glamour".