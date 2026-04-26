Jedwabne chusty i bandany wracają do łask. Są w Medicine i na Zalando

Ten trend jest prosty, ale bardzo efektowny. Wystarczy jeden element, żeby całkowicie zmienić stylizację i nadać jej modowego charakteru. Instagram oszalał na punkcie chust i nie ma w tym nic dziwnego: są lekkie, stylowe i dają ogromne możliwości stylizacyjne. Co więcej: wcale nie wiążemy ich wyłącznie na szyi. Inspiracji jest naprawdę sporo, a w sklepach - jest w czym wybierać...

Medicine stawia na boho i lekkość. Ta chusta pasuje do wszystkiego

Model z Medicine to idealna baza do codziennych stylizacji. Wykonana w 100 proc. z wiskozy, jest cienka, przewiewna i bardzo przyjemna w dotyku, dzięki czemu świetnie sprawdza się nawet w cieplejsze dni. Abstrakcyjny wzór w stylu boho dodaje luzu i sprawia, że nawet najprostszy outfit wygląda ciekawiej. To chusta, którą można nosić na wiele sposobów. Klasycznie zawiązana na szyi nada stylizacji lekkości, ale równie dobrze sprawdzi się przywiązana do torebki. Cena: 69 złotych.

Chusta Medicine Fot. screen ze strony Medicine

Jedwabna bandana z Answear.lab to bardziej elegancka opcja. Aż trudno oderwać od niej wzrok

Drugi model to propozycja dla osób, które uwielbiają luksusowe dodatki. Bordowa chusta z jedwabiu (52x52 cm) wygląda elegancko i premium. Klasyczny wzór bandany sprawia, że jest ponadczasowa i łatwo dopasować ją do różnych stylizacji. Najlepiej nosić ją na szyi - w stylu minimalistycznym, albo luźniej, z nonszalancko opadającymi końcami. Świetnie wygląda też jako detal przy torebce lub we włosach. Bordowy kolor pięknie kontrastuje z jasnymi ubraniami i dodaje całości charakteru. Cena tej chusty to 139 złotych.

Jedwabna apaszka Fot. screen ze strony answear.lab.

Aldo z Zalando to najbardziej wakacyjna wersja. Cytryny i napisy "la dolce vita" tworzą cudowny vibe

Trzeci model to kwintesencja letniego stylu. Chusta z Aldo z motywem cytryn i napisem "la dolce vita" od razu przywołuje klimat południa Europy. Włoskich wakacji, Sycylii czy wybrzeża Amalfi. To dodatek, który nie potrzebuje wiele, żeby efekt był po prostu WOW. Najlepiej wygląda w lekkich, wakacyjnych stylizacjach - z lnianą koszulą, zwiewną sukienką czy prostym topem i jeansami. Można przewiązać ją na torebce, założyć jako opaskę albo zawiązać na szyi w bardziej swobodny sposób. To idealny element, który dodaje stylizacji luzu i wakacyjnego charakteru. Ta przepiękna chusta to nowość, ale nie ma co ryzykować, że za jakiś czas trafi na wyprzedaż. I tak wygląda na dużo, dużo droższą niż 129 złotych.

