Instagram oszalał na punkcie ażurowych spodni. Te z Mango wyglądają jak wycinanka, lekkie i wygodne

Ażurowe buty czy ażurowe hafty na sukienkach to nie wszystko. Ażurowe spodnie zawitały na Instagram i wiele wskazuje na to, że to powitamy ten trend równie gorąco, jak urlop. Z tym, że ażurowe spodnie mogą występować również w wersji wcale nie wakacyjnej i te z Mango są tego najlepszym dowodem. Reserved i Sinsay to już bardziej odważne opcje. Co nie znaczy, że nie cieszą się ogromną popularnością.

REKLAMA

Ażurowe spodnie z Mango. Elegancja 10/10 i świetny skład

Zanim przejdziemy do zdecydowanie ażurowych spodni, zacznijmy od propozycji Mango. Spodnie palazzo z mieszanki lnu i bawełny mają ażurowy haft tylko w dole i po bokach nogawek (ażurowy lampas!), co daje lekki, dekoracyjny akcent. Jest letnio, świeżo, pięknie i spokojnie możesz wskoczyć w te spodnie nawet na specjalne okazje. Luźny krój, średni stan i regulowany pas sprawiają, że są bardzo wygodne i łatwe do stylizowania. Świetnie sprawdzą się w zestawieniu z koszulą, topem czy lekką marynarką. Cena: 269 złotych.

Ażurowe spodnie Fot. screen ze strony Mango

Ażurowe spodnie z Reserved. Stwórz instagramowy total look

Kremowe spodnie o swobodnym kroju, z szerokimi nogawkami i elastyczną talią, wyglądają lekko i bardzo stylowo. Ażurowa dzianina przyciąga uwagę, ale dzięki krótkiej podszewce pozostaje komfortowa w noszeniu. W dodatku w Reserved możesz dokupić górę w tym samym stylu i stworzyć świetny zestaw, który prezentuje się jak z wakacyjnej kolekcji premium. Wtedy wystarczą już tylko sandały i minimalistyczna torebka. Cena: 199 złotych (cena bluzki: 129 złotych).

Ażurowe spodnie Screen ze strony Reserved

Spodnie z Sinsay to najbardziej odważny model. Wyglądają jak wydziergane na szydełku!

Trzeci model to opcja dla tych, którzy lubią mocniejszy efekt. Transparentne spodnie szydełkowe o kroju flare przyciągają uwagę i od razu nadają stylizacji wakacyjny charakter. To typowy boho vibe, który świetnie wygląda z topem, bikini albo oversize’ową koszulą. Czy tylko na festiwal? Wcale nie! Doskonale sprawdzą się na randkę czy wyjście z przyjaciółmi. I oczywiście do instagramowej sesji... Mimo niskiej ceny tych spodni, efekt jest bardzo modowy. Jedyna zła wiadomość jest tak, że sprzedają się w błyskawicznym tempie.

Zobacz też: Joanna Liszowska zachwyca w beżowej marynarce. Podobne i piękne ma Zara, Reserved i Sinsay