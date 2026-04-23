Alien Muglera od lat uchodzi za ikonę jaśminowych perfum: intensywny, charakterystyczny i bardzo trwały. Jego kompozycja opiera się na wyrazistym jaśminie połączonym z nutami drzewnymi i ambrą, co daje mocny, otulający efekt . To piękny zapach, ale raczej na wieczór i chłodniejsze miesiące. W cieplejsze dni lepiej sprawdzają się jaśminy w wersji soft, te bardziej świeże, lekkie a jednocześnie eleganckie.

REKLAMA

Jasminowe Chanson d’Eau Jasmine to najlżejsza opcja. Teraz taniej o 45 proc.

Pierwszy zapach to bardzo subtelna interpretacja jaśminu. Chanson d’Eau Jasmine to kompozycja świeża, delikatna i bardzo czysta. Do tego ma bardzo wysokie oceny w rankingach. Otwiera się jaśminem i zielonymi nutami. W sercu poczujesz tuberozę - ukochany zapach Scarel O'Hara. Nuty bazy to wanilia i piżmo. Ten jaśminowy zapach to idealny wybór na dzień: do pracy, na spacer czy wakacyjne wyjazdy. Jeśli Alien wydaje ci się zbyt intensywny, ten zapach będzie jego totalnym przeciwieństwem. A przecena o 45 proc., która właśnie trwa w drogerii Notino tylko zachęca, żeby dać mu szansę.

Chanson d'eau Jasmine Fot. screen ze strony Notino

Flutter Butter z Hebe za mniej niż stówkę. To jaśmin pełen radości

Druga propozycja to coś bardziej nowoczesnego i lekkiego. Flutter Butter stawia na jaśmin w świeżej, uroczej odsłonie. To zapach, który dobrze wpisuje się w trend zwany clean girl. Subtelny, co nie znaczy, że niewyczuwalny. Sprawdzi się u osób, które chcą pachnieć ładnie, ale bez ciężkiej, wieczorowej nuty. W Hebe kupisz go teraz za mniej niż stówkę (kosztuje 99 złotych).

Flutter Butter Fot. screen ze strony Hebe

Valentino Born in Roma Green Stravaganza. Jaśmin w eleganckiej, ale wciąż letniej odsłonie

Trzecia propozycja to już coś bardziej luksusowego i eleganckiego, ale nadal odpowiedniego na cieplejsze dni. Valentino wykorzystuje jaśmin jako nutę serca (czyli tę, która jest najbardziej wyczuwalna i nadaje charakter zapachowi). To, co poczujesz na początku to zapach herbaty Lapsang Souchong, a bazę kompozycji stanowi czysta wanilia. Myślisz, że trzy nuty to mało, by zapach zachwycał wielowymiarowością? Wręcz przeciwnie, w myśl zasady, że mniej, znaczy więcej. To wciąż kobieca, zmysłowa kompozycja, ale dużo bardziej pasuje na ciepłe dni niż Alien...

