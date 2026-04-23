Białe spódnice to hot trend na lato. Massimo Dutti, H&M i Sinsay - ich kolekcje zachwycają

Białe sukienki to hit na lato, ale biała spódnica pozwala na zdecydowanie więcej stylizacji. Wystarczy inna góra i już masz zupełnie inny a piękny outfit. Białe spódnice polecają się na późną wiosnę i lato. To ich czas!

Biała spódnica Massimo Dutti: ten model wygląda jak z włoskiego kurortu. Spadek ceny o 35 proc!

Pierwszy model to najbardziej wersja premium. Spódnica midi z zakładkami, wykonana z mieszanki wiskozy, lyocellu i lnu, wygląda lekko, a tak bardzo elegancko... Ma w sobie wiele z estetyki quiet luxury - look nie potrzebuje już wiele, żeby robić wrażenie. Ta spódnica świetnie układa się w ruchu i pasuje zarówno do prostego topu, jak i koszuli czy marynarki. To idealna baza na lato - do pracy, na spotkania czy wyjazdy. Po przecenie z 399 zł do 249 zł to jedna z ciekawszych opcji w tej kategorii.

H&M stawia na objętość, lekkość i comfy. Ta biała spódnica to marzenie na lato

Drugi model jest bardziej zwiewny i dziewczęcy. Bawełniana spódnica z wysokim stanem i klinowymi wstawkami pięknie się porusza i daje efekt lekkości. To dokładnie ten typ, który kojarzy się z wakacyjnym stylem: naturalnym, niewymuszonym i comfy. Pasuje do prostych topów, T-shirtów czy lnianych koszul. Można ją nosić na płasko (z klapkami albo espadrylami) albo bardziej elegancko (np. z sandałami na obcasie).

Sinsay za mniej niż 60 zł to najbardziej efektowna opcja. Koronka robi cały look

Trzeci model to propozycja dla tych, którzy lubią bardziej wyraziste stylizacje. Koronkowa spódnica przyciąga uwagę i od razu nadaje całości romantyczny, lekko vintage’owy charakter. Transparentne elementy sprawiają, że wygląda lekko i bardzo „letnio".

Świetnie sprawdzi się na wyjazdy, kolacje czy spacery w cieplejsze dni. Można ją zestawić z prostą górą, żeby nie przesadzić z efektem, albo pójść w pełny look i podkręcić stylizację dodatkami.