Kolorowe esparyle idealne do letnich stylizacji. Te z haftowanymi kwiatami to nasz typ

Wsuwane, z plecioną podeszwą i miękką cholerką - espadryle to buty na lato, które po prostu warto mieć. Teraz jednak zamiast stonowanych beży i bieli nosimy espadryle w hafty, printy i wielokolorowe wzory. Renee, Zalando i eobuwie mają prześliczne modele w cenach już od 59 złotych.

Espadryle z Renee. Kwiatowy haft dodaje im wyjątkowego wdzięku i lekkości

Pierwszy model to najbardziej romantyczna wersja trendu. Jasna baza i delikatny, kwiatowy haft sprawiają, że espadryle wyglądają lekko i bardzo dziewczęco. Pleciona podeszwa podkreśla ich wakacyjny charakter, a całość przywołuje klimat południa Francji czy włoskich miasteczek. To idealne buty do zwiewnych sukienek, lnianych spodni czy szortów. W tej cenie to jeden z najprostszych sposobów na szybki, letni efekt, a kosztują... 59,99 złotych. Aż trudno w to uwierzyć, prawda?

Toni Pons z Zalando to espadryle w wersji premium. Ta marka od lat tworzy espadryle w Hiszpanii

Drugi model to propozycja z wyższej półki. Toni Pons to hiszpańska marka z tradycją, która specjalizuje się w espadrylach i od lat produkuje je w duchu rzemiosła. Wzorzysty model to bardziej artystyczna interpretacja trendu. Kolorowy print przyciąga uwagę, ale dzięki jasnej bazie pozostaje łatwy do stylizowania. Świetnie wygląda z jeansami, prostym topem albo minimalistyczną sukienką. To opcja dla tych z nas, którym marzą się espadryle w wersji premium, ale nie za miliony. Ich cena na Zalando to 216,28 złotych.

Te espadryle to najbardziej wakacyjna opcja. Kolorowe paski i świetna cena

Trzeci model to kwintesencja letniego luzu. Wielokolorowe paski i pleciona faktura sprawiają, że espadryle od razu kojarzą się z plażą, słońcem i wyjazdami. To buty, które same budują klimat stylizacji. Świetnie pasują do podwiniętych jeansów, szortów, ale też prostych sukienek. Jeśli chcesz dodać stylizacji energii i koloru, to najprostszy wybór. Cena 99,99 zł sprawia, że to idealna para na zbliżający się sezon przerw od obowiązków.

