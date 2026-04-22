Beżowa marynarka to klasyk. Tej wiosny i lata nosimy ją tak, jak Joanna Liszowska: lekko, swobodnie i mniej formalnie. To już nie tylko element biurowego looku, ale baza do codziennych stylizacji, a także tych na wielkie wyjścia! W sieciówkach nie brakuje modeli, które oddają ten vibe. Znajdziesz tam beżowe marynarki w różnych cenach. Tylko spójrz, jak świetnie wyglądała Joanna Liszowska...

Beżowa marynarka z Reserved to idealna opcja na lato. W składzie nen i wiskoza

Model z Reserved to najbardziej naturalna wersja trendu. Jasny odcień, lekko luźniejszy krój i mieszanka lnu z wiskozą sprawiają, że marynarka wygląda lekko i dobrze sprawdza się nawet w cieplejsze dni. To dokładnie ten typ, który można narzucić na top, T-shirt albo sukienkę i od razu wyglądać bardziej stylowo.Podwinięte mankiety dodają jej nonszalancji - dokładnie takiej, jaką pokazała Liszowska. To marynarka, którą z pewnością warto wziąć pod uwagę. Cena: 179,99 zł

Marynarka marki Zara. Poduszki i duże guziki robią robotę - vintage, ale w nowoczesnym wydaniu

Drugi model to bardziej wyrazista propozycja. Zara stawia na mocniejszą formę: poduszki na ramionach i duże guziki sprawiają, że marynarka nadaje sylwetce mocny i modowy charakter. Świetnie wygląda w total looku albo zestawiona z prostymi spodniami czy jeansami. Mimo mocniejszej konstrukcji nadal sprawdza się latem - szczególnie w jaśniejszych stylizacjach. Cena: 259 złotych.

Beżowa marynarka z Sinsay to najprostsza opcja. Lekka, uniwersalna i na każdą okazję

Trzeci model to najbardziej budżetowa wersja trendu, ale nadal bardzo na czasie. Marynarka z Sinsay jest lekka, prosta i łatwa do wystylizowania, pasuje praktycznie do wszystkiego. Można ją założyć do jeansów, szortów czy sukienki i zawsze będzie wyglądać dobrze. To dobry wybór, jeśli chcesz mieć beżową marynarkę na co dzień, bez większego inwestowania. Dodatek lnu sprawia, że nosi się ją wyjątkowo przyjemnie!

