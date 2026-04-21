Powrót na stronę główną

Księżna Kate uwielbia kuferki, ale wcale nie wybiera marek premium. 3 propozycje za mniej niż 99 zł

Torebka typu kuferek może kojarzyć się z tą od Diora za blisko 20 tys. złotych, ale... nawet księżna woli bardziej budżetowe modele. W polskich sieciówkach ty również możesz kupić takie torebki w bardzo fajnych cenach. W ten sposób wyczarujesz ultra elegancki look na specjalne okazje.
Sztywna forma, krótkie rączki i dopracowane detale... Oto przepis na torebkę, która zawsze wygląda drożej, niż kosztuje. Kuferek to jeden z tych dodatków, które działają jak magia na całą stylizację, nawet jeśli cała reszta jest bardzo prosta. Taką torebkę możesz mieć za mniej niż 100 złotych.

 
Fot. REUTERS/Isabel Infantes
Ochnik z Zalando za 99 zł wygląda jak klasyk z wyższej półki. Efekt Księżnej

Czarny, pikowany kuferek to absolutna klasyka. Elegancki, ponadczasowy i bardzo premiumw odbiorze. Złote detale dodają mu szyku, a kompaktowy rozmiar sprawia, że świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne wyjścia. To dokładnie ten typ torebki, który można założyć do płaszcza, sukienki midi czy nawet jeansów i koszuli, ai za każdym razem wygląda dobrze. Cena 99 zł tylko wzmacnia efekt luksusowego dodatku, na który stać nie tylko księżną Kate.

Fot. screen ze strony Zalando

Zara też ma swojego "royal faworyta". Ten kuferek też kosztuje mniej niż 100 zł

Model z Zary idzie w stronę bardziej modowego designu. Karmelowy kolor i wyraźne przeszycia nadają mu charakteru, a klapka z paskami przywołuje skojarzenia z droższymi markami. To torebka, która świetnie wpisuje się w estetykę quiet luxury - wygląda elegancko mimo że brak tu logo Diora czy YSL. Idealna do trencza, garnituru albo minimalistycznej sukienki. To jeden z tych modeli, które spokojnie mogłyby znaleźć się w garderobie Kate, tylko w jeszcze bardziej przystępnej wersji cenowej

Fot. screen ze strony Zara

Złoty kuferek z Renee  to wersja na wieczór. Błyszczy, ale nadal wygląda elegancko

Trzeci model to propozycja dla tych, którzy lubią mocniejszy akcent. Złota, połyskująca powierzchnia przyciąga uwagę, ale dzięki klasycznej formie kuferek nadal zachowuje elegancki charakter. Delikatny łańcuszek pozwala nosić go także na ramieniu, co zwiększa jego funkcjonalność. To idealna opcja na wyjścia: wesela, kolacje czy imprezy, gdzie stylizacja potrzebuje mocnej kropki nad i. Prócz złotego dostępna jest również w kolorze srebrnym. A cena 79 zł? Trudno o bardziej efektowny dodatek w tej kwocie.

Fot. Screen ze strony Renee

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.