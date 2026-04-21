Moda uwielbia takie powroty. W tym przypadku "praktyczne" znów okazuje się stylowe - a wszystko za sprawą kontekstu. Chodaki mają w sobie surowość i prostotę, które dziś działają na ich korzyść. To buty, które z pewnością będą ważne w stylizacjach na lato 2026. Zobacz, jak nosi je Zendaya podczas zakupów w Beverly Hills: czarne buty połączyła z białymi skarpetkami i...

REKLAMA

Drewniaki z Renee za mniej niż 100 zł: wyglądają jak z Instagrama. Robią cały look w jednej chwili

Ten model to kwintesencja trendu "ugly shoes". Zabudowany przód, drewniana podeszwa i nity tworzą wyrazisty, lekko retro klimat, który świetnie kontrastuje z lekkimi stylizacjami. Fason mule na słupku jest przy tym bardzo wygodny - by wsunąć je na stopy wystarczy chwila. Najlepiej wyglądają z prostymi zestawami, jak np. jeansy + T-shirt. Ale do lnianych spodni czy zwiewnej sukienki też będą świetne. Prócz czarnych, w Renee dostaniesz również chodakiw kolorach: brązowym, beżowym oraz błękitnym - jest więc w czym wybierać. Cena: 99 złotych.

Chodaki Fot. screen ze strony Renee

Chodaki - klapki Hunter z CCC. Minimalistyczne, wygodne i na każdą pogodę

A co powiesz na chodaki Hunter z CCC? To idealny wybór, kiedy nie jesteś gotowa na drewniaki, ale jesteś ciekawa podobnego fasonu. Gumowa forma i solidna podeszwa sprawiają, że to but idealny na co dzień - szczególnie w przejściowym sezonie. Mają w sobie coś z kaloszy, ale w bardziej miejskiej odsłonie. Świetnie wyglądają z szerokimi spodniami, legginsami czy nawet sportową sukienką. To opcja dla tych, którzy stawiają na wygodę, ale nie chcą rezygnować ze stylu i obowiązujących trendów.

Chodaki klapki Hunter Fot. screen ze strony CCC

Model Next z Zalando to złoty środek. Klasyczne chodaki, które łatwo wystylizować

Trzeci model łączy modowy charakter z prostotą, która sprawia, że łatwo wprowadzić go do codziennej garderoby. Czarna, gładka cholewka i subtelne nity nadają mu lekko rockowego klimatu, ale całość pozostaje bardzo uniwersalna. Niższy profil sprawia, że but wygląda lżej niż klasyczne drewniaki, a jednocześnie zachowuje ich charakter. Pasuje praktycznie do wszystkiego - od podwiniętych jeansów po minimalistyczne sukienki. Teraz dodatkowo przeceniony o 40 proc., więc to dobry moment, żeby przetestować trend bez rujnowania domowego budżetu.

