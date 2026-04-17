W piątek 17 kwietnia w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbyła się długo wyczekiwana premiera opery "Falstaff" w reżyserii Marka Weissa. Na wydarzeniu pojawiły się znane gwiazdy, m.in. Maja Ostaszewska, Maria Dębska i Agnieszka Hyży. O ich stylizacjach z pewnością będzie głośno!

REKLAMA

Maja Ostaszewska w czerni. Maria Dębska postawiła na koronki

Maja Ostaszewska przybyła na premierę w ponadczasowej czarnej sukni z głębokim dekoltem. Minimalizm formy został przełamany starannie dobranymi dodatkami: smukła, czarna kopertówka oraz dyskretna biżuteria - długie kolczyki i subtelne pierścionki, które w żaden sposób nie konkurowały z suknią, lecz ją dopełniały. To stylizacja stworzona na tego typu wydarzenia. Ostaszewska pokazała tym samym, że siła tkwi w prostocie, a klasyczna czerń wciąż pozostaje jednym z najbardziej spektakularnych modowych wyborów.

W zupełnie inną stronę poszła Maria Dębska. Aktorka pojawiła się w krótkiej, białej sukience wykonanej z delikatnej, bogato zdobionej koronki. Wysoki kołnierz oraz długie rękawy dodały kreacji nieco więcej elegancji. Dodatki były dosyć minimalistyczne - białe szpilki i czarna kopertówka pozwalały sukience grać pierwsze skrzypce. Trzeba przyznać, że całość wyglądała niezwykle świeżo, lekko i kobieco. Zdjęcia gwiazd znajdziecie w naszej galerii.

Gwiazdy na premierzeOtwórz galerię

Grzegorz Hyży i Agnieszka Hyży zadali szyku na czerwonym dywanie.

Na czerń tego wieczoru postawili również Grzegorz i Agnieszka Hyży. Para zachwyciła elegancją w nowoczesnym wydaniu. Prezenterka zdecydowała się na szerokie, czarne spodnie, które zestawiła z efektowną, półprzezroczystą bluzką. Całość uzupełniała nonszalancko zarzucona marynarka ze srebrnymi zdobieniami na ramionach. Bordowe szpilki i torebka okazały się bardzo ciekawym twistem, który przełamał stonowaną czerń. Piosenkarz z kolei postawił na ponadczasowy smoking. Pod spód założył białą koszulę, a do niej dobrał elegancką muchę. Widać, że bardzo dobrze czuli się w takim wydaniu. A Wy co sądzicie o ich stylizacjach? Dajcie znać w komentarzach!