Agnieszka i Kuba Wesołowscy są małżeństwem od 2014 roku i doczekali się razem córki Róży oraz syna Feliksa. Para chętnie publikuje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, a także co jakiś czas pojawia się razem na branżowych wydarzeniach. Nie inaczej było 16 kwietnia, gdy zawitali na wernisaż Top Charity Art 2026 organizowany przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę. To wydarzenie charytatywne, które chętnie wspierają gwiazdy. Uwagę zwróciła Agnieszka Wesołowska, która zaprezentowała się w drapowanej sukience. Zaskoczył kolor jej stylizacji.

REKLAMA

Agnieszka Wesołowska w czerwieni. Kuba Wesołowski wybrał głęboką zieleń

Małżonkowie pojawili się na wydarzeniu, na którym zbierane są fundusze na cele społeczne. Agnieszka Wesołowska postawiła na sukienkę z długim rękawem za kolano, która wyróżniała się głębokim, czerwonym kolorem. Od samej góry aż do pasa stylizacja była drapowana, co nadawało jej charakteru. Przy lewym udzie pojawiło się rozcięcie. Jeśli chodzi o buty, Wesołowska brylowała w przezroczystych szpilkach. Zobaczyliśmy ją z metaliczną bransoletką sporych rozmiarów oraz czarnym kuferkiem. Uwagę przyciągały również pokaźne, srebrne kolczyki. Co na siebie włożył Kuba Wesołowski? Zdecydował się na oversize'owe eleganckie spodnie w czarnym odcieniu, do których dopasował marynarkę w kolorze głębokiej zieleni i t-shirt. Wszystko dopełniły ciemne, masywne buty.

Agnieszka i Kuba WesołowscyOtwórz galerię

Gwiazdy zawitały na Top Charity Art 2026

Na wydarzeniu pojawiła się Joanna Koroniewska, która zdecydowała się na oversize'owy garnitur w burgundowym odcieniu. Jeśli chodzi o dodatki, w dłoni aktorki znalazła się torebka od znanego projektanta. Zaskakującym elementem były jej buty ze spiczastymi czubkami. Uwagę zwracali również Edyta i Cezary Pazurowie. Celebrytka postanowiła zaprezentować się na wejściu w skórzanym płaszczu, pod którym krył się czarny komplet - krótka marynarka wraz ze spodniami. Całość uzupełniła białymi, sportowymi butami. Jeśli chodzi o aktora, wybrał on elegancki garnitur w odcieniu niebieskiego. Pod marynarką znajdowała się jasna koszula oraz kamizelka.