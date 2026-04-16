Top Charity Art odbyło się w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie. Jak podkreślają organizatorzy - Omenaa Mensah i Rafał Brzoska - jest to jedno z najważniejszych wydarzeń, które łączy sztukę, biznes i filantropię. "Tegoroczna edycja ma charakter jubileuszowy i prezentuje prace artystów z absolutnej czołówki światowego rynku sztuki" - zapowiadają. Kto przybył na wydarzenie w czwartek?

Top Charity Art 2026. Omenaa Mensah w koronkach. Tak prezentowali się Pazurowie

Organizatorzy wydarzenia jak zwykle przykuli uwagę mediów. Omenaa Mensah postawiła tego wieczora na długą, czarną sukienkę, która pokryta była koronką, układającą się w kwiatowy wzór. Na stylizację zarzuciła płaszcz w czarno-biały wzór, a na nogi założyła niskie szpilki. Wszystko wykończyła modną torebką ze złotymi zdobieniami. Rafał Brzoska pojawił się w dopasowanym garniturze, krawacie i szarych, zamszowych mokasynach.

Na Top Charity Art pojawili się również Edyta i Cezary Pazurowie. Celebrytka przybyła na imprezę w skórzanym płaszczu, pod którym skrywał się czarny komplet - luźne spodnie i krótka marynarka. Wyróżniającym się elementem były białe, sportowe buty. Jeśli chodzi o aktora, zdecydował się na garnitur w przygaszonym odcieniu niebieskiego. Założył również jasną koszulę oraz szarą kamizelkę. Całość zwieńczył eleganckimi, brązowymi butami. Zdjęcia znajdziecie poniżej:

Top Charity Art 2026. Joanna Koroniewska w burgundowym garniturze. Zobaczcie na torebkę Izabeli Janachowskiej

Joanna Koroniewska uświetniła wieczór, przychodząc na wydarzenie w oversize'owym garniturze w odcieniu burgundu. Pod marynarką dostrzec można pasujący top. W dłoni aktorki zauważyć możemy torebkę od znanego projektanta. Koroniewska wybrała również dość zaskakujące buty ze szpiczastymi czubkami. Na Top Charity Art nie zabrakło również Izabeli Janachowskiej. Prezenterka brylowała w czarnym garniturze z czarną aplikacją wokół szyi. W dłoni trzymała wyróżniającą się na tle stroju torebkę w burgundowym odcieniu - zgrała się kolorystycznie ze stylizacją Koroniewskiej.