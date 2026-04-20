Te buty Lasockiego to ideał na komunię, chrzciny i wesele. Przechodzisz w nich cały dzień

Szukasz butów, które najlepiej sprawdzą się podczas ważnych okazji jak i na co dzień? W tym sezonie zamiast klasycznej czerni czy beżu królują te w delikatnym, maślanym odcieniu, które działają na cały outfit jak dotknięcie czarodziejskiej różdżki. W dodatku są mega wygodne - dlatego z przyjemnością spędzisz w nich choćby cały dzień. Żadnych obcasów i szpiczastych, wąskich nosków - w przepisie na świetny styl to wcale nie one grają główną rolę.

Maślany odcień to hit sezonu. Te baleriny rozświetlają stylizację i zastępują klasyczne beże

Największą siłą tych balerin jest kolor. Nie jest tak oczywisty jak biel ani tak zachowawczy jak beż, ale działa bardzo podobnie: pasuje praktycznie do wszystkiego. Maślany odcień pięknie komponuje się z jasnymi stylizacjami, szczególnie z bielą, écru, pastelami czy jasnym denimem. Dzięki temu całość wygląda świeżo, lekko i bardzo "wiosennie". To idealny wybór na okazje takie jak: chrzciny, komunie czy wesela. Dlaczego są lepsze od szpilek? Ponieważ nie zmęczą stóp po kilku godzinach. A brak obcasa wcale nie przeszkadza im w tym, by olśniewać. Tylko spójrz na złoty detal, który w promieniach słońca jeszcze bardziej rozjaśni baleriny i cały look...

Baleriny Lasocki Fot. screen ze strony CCC

Baleriny yellow butter: do tańca i do różańca. Pasują do eleganckich sukienek, garniturów i... jeansów!

To jeden z tych modeli, które naprawdę działają w wielu sytuacjach. Na co dzień możesz zestawić je z prostymi jeansami, lnianymi spodniami albo spodniami 7/8 (wtedy stylizacja nabiera lekko francuskiego charakteru). Wystarczy dorzucić koszulę albo T-shirt i gotowe.

W bardziej eleganckiej wersji świetnie wyglądają:

z sukienkami midi (zwłaszcza kwiatowymi lub satynowymi),

z garniturem w jasnym kolorze,

z rozkloszowanymi spódnicami.

Dodatkowy plus to wygoda. Wysokiej jakości skóra sprawia, że but dopasowuje się do stopy, nie uciska i nie męczy nawet po wielu godzinach noszenia. To dlatego można je określić jako model "do tańca i różańca" sprawdzą się zarówno podczas długiego dnia na nogach (np. w kościele), jak i wieczornego wyjścia.

