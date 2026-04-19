Edyta Zając w jeansie od stóp do głów oślniła widzów DD TVN. Ten look w Sinsay kosztuje mniej niż 150 zł

Wiosna ilato 2026 należy do denimu, ale w zupełnie nowym wydaniu. To już nie jest przypadkowe łączenie jeansów z jeansową kurtką, tylko świadomy look. Stylizacja Edyty Zając, w której pojawiła się w ostatni wtorek w Dzień Dobry TVN prezentuje się przepięknie, bo wszystko jest tu przemyślane: dopasowana góra podkreśla talię, a spodnie wydłużają nogi. I dokładnie taki efekt można uzyskać, sięgając po... koszulę jeansową i spodnie z Sinsay.

Edyta Zając w denimie Fot. edyta_zajac / Instagram

Taliowana koszula jeansowa z Sinsay. Modeluje sylwetkę i dodaje klasy

Styl Edyty Zając pokazuje, że denim może być czymś więcej niż bazą na co dzień. W odpowiedniej formie staje się elegancki, minimalistyczny i bardzo stylowy. A Sinsay udowadnia, że taki efekt nie wymaga dużego budżetu - wystarczy dobrać odpowiedni krój i zachować proporcje. Spójrz na koszulę jeansową z paskiem z Stinsay. Taliowany fason, zaznaczona linia bioder i pasek sprawiają, że sylwetka od razu wygląda bardziej proporcjonalnie. Ta jeansowa koszula "działa" dokładnie właśnie na tej zasadzie, co góra w stylizacji prowadzącej Hotel Paradise: pasek podkreśla talię, automatycznie wydłużając nogi. To prosty trik, który sprawia, że nawet tani zestaw zaczyna wyglądać jak coś z wyższej półki.

Jeansy: wide leg albo flare. Te spodnie z Sinsay robią nogi do nieba

Szerokie jeansy to najprostszy sposób na uzyskanie efektu jak u Edyty Zając. Nogawka miękko opada na buty, co optycznie wydłuża nogi i wysmukla całą sylwetkę. To fason idealny, jeśli chcesz ukryć biodra lub uda i jednocześnie wyglądać bardzo modnie. Alternatywą dla fanek bardziej dopasowanych krojów będą jeansy flare. Te jeansy odkreślająją, a rozszerzenie od kolana balansuje proporcje. Świetnie wyglądają zwłaszcza z butami na obcasie wtedy nogi wydają się jeszcze dłuższe. Dobierając spodnie do sylwetki i koszuli w stylu Edyty Zając, pamiętaj, że diabeł tkwi w szczegółach i w obu przypadkach ważne są detale:

długość nogawki powinna sięgać buta,

kolor najlepiej utrzymać w jednej tonacji,

dodatki (np. złota biżuteria) ocieplają look i dodają mu klasy.

Za całość (spodnie i koszula) zapłacisz nie więcej niż 200 złotych. A zarówno jeansy, jak i koszulę będziesz mogła nosić nie razem, ale też osobno - tworząc równie ciekawe stylizacje.