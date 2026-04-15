Spotkanie prasowe "Lalki". Kulesza zachwyciła marynarką, a Dębska zagrała kolorem. Spójrzcie na Dorocińskiego

Za nami spotkanie prasowe filmu "Lalka" i nie zabrakło na nim gwiazd produkcji. Uwagę niewątpliwie przyciągnęły Agata Kulesza i Maria Dębska.
Już niedługo zobaczymy dwie produkcje związane z książką Bolesława Prusa. Filmowa "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego będzie miała premierę jeszcze w tym roku - dokładnie 30 września. To tam w głównych rolach zobaczymy Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską. 15 kwietnia odbyło się spotkanie prasowe, na którym pojawili się aktorzy związani z filmem. Zobaczcie, jak się prezentowali. 

Na wydarzeniu nie zabrakło Agaty Kuleszy, która w filmie wcieli się w panią Meliton. Aktorka zdecydowała się na przykuwającą wzrok, luźną marynarkę wiązaną z przodu w kolorze modnego brązu. Jeśli chodzi o dół stylizacji, gwiazda postawiła na plisowaną, czarną spódnicę, która sięgała jej niemal do kostek. Całość wykończyła skórzanymi kozakami. Kulesza nie szalała z fryzurą - zobaczyliśmy ją w rozpuszczonych włosach, a także subtelnym makijażu podkreślającym urodę. 

Maria Dębska, którą zobaczymy w roli Kazimiery Wąsowskiej, również zawitała na spotkanie prasowe. Aktorka założyła tego dnia sukienkę z dekoltem w karo z długim rękawem. Zaskakujący był łososiowy odcień kreacji, który rzadko jest widywany na salonach. Aktorka dopasowała do całości czarne, klasyczne szpilki. Dębska podkręciła nieco włosy, stawiając, podobnie jak Kulesza, na naturalny wygląd. 

Kamila Urzędowska odegra Izabelę Łęcką. Na spotkaniu prasowym pojawiła się w oversize'owym garniturze w szarym odcieniu z delikatnymi, białymi paskami. Pod spód założyła czarną koszulę, a jeśli chodzi o buty, wybrała, podobnie jak Dębska, czarne szpilki. Aktorka zaczesała włosy w tył. Zaskakujące mogło być jednak to, w czym na wydarzenie zawitał Marcin Dorociński. Obecni starali się wyglądać elegancką. Aktor, który zagra Stanisława Wokulskiego, postawił jednak na wygodę. Dorociński pojawił się bowiem na spotkaniu prasowym w jeansach i czarnym swetrze, pod którym skrywał się biały t-shirt. Jeśli chodzi o buty, aktor zdecydował się na bardziej eleganckie, czarne obuwie. 

