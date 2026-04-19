Magdalena Boczarska udowodniła, że spodnie 7/8 to hot trend. Mango i Tatuum mają świetne

Kiedyś kojarzyły się głównie z bardzo wąską nogawką i iście biurową sztywnością, dziś częściej mają prostszy albo delikatnie luźniejszy krój, dzięki czemu wyglądają nowocześniej. Wciąż jednak wymagają odpowiedniego ogrania, bo przy źle dobranych butach czy topie faktycznie mogą zaburzyć proporcje sylwetki. Dobra wiadomość jest taka, że da się je nosić tak, by wysmuklały, a nie skracały. Wystarczy zwrócić uwagę na kilka prostych zasad i wybrać fason, który pracuje na korzyść figury, a nie przeciwko niej. Na tym dobre wiadomości się nie kończą, bo bo świetne spodnie 7/8 ma Tatuum, Vila i Mango.

Jasne modele Mango i Vila pokazują, jak nosić spodnie 7/8, żeby wyglądały lekko. Spójrz na tę linię nogawki!

Stylizacje Magdy Boczarskiej to doskonały przykład na to, że w spodniach 7/8 najwięcej zależy od proporcji. A wystarczy spojrzać na Instagram aktorki, by przekonać się, że uwielbia tę długość!

Boczarska od lat jest w związku z młodszym partnerem. Tak mówi o różnicy wieku fot. KAPIF

Jeśli nogawka nie kończy się w przypadkowym miejscu i ma prosty, uporządkowany kształt, całość od razu wygląda bardziej elegancko. Dokładnie dlatego tak dobrze wypadają jasne modele, takie jak Mango z Zalando czy materiałowe spodnie Vila. Oba wpisują się w estetykę, która tej wiosny będzie bardzo mocna: miękkie, rozświetlone odcienie bieli, écru i pearl blanche, czyli kolorów, które same w sobie dodają stylizacji świeżości.

Spodnie 7/8 Vila Fot. screen ze strony Zalando

Przy fasonie 7/8 ogromne znaczenie mają buty. Najbezpieczniej wybierać modele, które nie przecinają optycznie nogi ciężkim paskiem ani masywną cholewką. Dobrze sprawdzają się klapki na obcasie, czółenka z niższym wycięciem, loafersy odsłaniające kostkę, baleriny w kolorze zbliżonym do skóry albo lekkie sandały. Jeśli spodnie kończą się tuż nad kostką i zestawimy je z delikatnym obuwiem, noga wygląda smuklej i dłużej. Właśnie dlatego jasne spodnie 7/8 tak dobrze wypadają w stylizacjach bardziej eleganckich albo minimalistycznych.

Spodnie 7/8 Mango Fot. screen ze strony Zalando

Ważna jest też góra. Żeby sylwetka wyglądała korzystnie, warto pilnować talii. Świetnie działają krótsze marynarki, taliowane żakiety, koszule wpuszczone do środka i topy, które nie kończą się dokładnie na najszerszym miejscu bioder. Dzięki temu spodnie 7/8 nie "ucinają" figury w połowie, tylko budują wyraźną, uporządkowaną linię. Mango i Vila aż proszą się o takie zestawienia: z satynową marynarką, prostą koszulą, cienkim dzianinowym topem albo kamizelką garniturową. Zwłaszcza model Vila, dostępny aż w wielu kolorach, daje pole do zabawy: można zostać przy bezpiecznych neutralach albo iść w bardziej odważne odcienie, ale sam fason najlepiej broni się wtedy, gdy stylizacja nie jest przeładowana.

Tatuum udowadnia, że 7/8 nie muszą być tylko eleganckie. Luźniejszy zielony model pokazuje, jak ograć ten fason w codziennym wydaniu

Spodnie 7/8 wcale nie muszą oznaczać wyłącznie biura albo bardziej formalnych wyjść. Zielony model z Tatuum pokazuje, że ten fason można przenieść także do codziennej garderoby, pod warunkiem że zadbamy o odpowiedni balans. Tutaj krój jest swobodniejszy, materiał wygląda bardziej miękko, a całość ma mniej formalny charakter niż jasne spodnie Mango czy Vila. I właśnie dlatego trzeba uważać, by stylizacja nie straciła proporcji.

Spodnie 7/8 Tatuum Fot. screen ze strony Zalando

Przy luźniejszych spodniach 7/8 najlepiej działa zasada kontrastu. Jeśli dół jest bardziej relaxed, góra powinna być trochę bardziej uporządkowana. Dobrym wyborem będzie prosty T-shirt wsunięty do środka, lekka koszula podwinięta przy rękawach, dopasowany top albo cienki sweter o krótszej linii. Buty nadal mają ogromne znaczenie: warto postawić na sneakersy o smuklejszej formie, mokasyny, espadryle albo sandały, które nie obciążają kostki. Zbyt toporne modele mogą sprawić, że noga będzie wyglądać krócej, a o to właśnie najłatwiej w tym fasonie.

Kolor też robi swoje. Zieleń przyciąga wzrok mocniej niż neutralny krem czy biel, więc spodnie stają się centralnym punktem looku. Najlepiej zestawiać je z bielą, écru, złamaną szarością, beżem albo bardzo jasnym denimem. Taki model dobrze odnajdzie się w wiosennych, miejskich stylizacjach, na spacer, do pracy w mniej formalnym dress codzie albo na weekendowy wyjazd. I to chyba najlepszy dowód na to, że 7/8 naprawdę wracają — nie jako jeden sztywny fason, ale jako cała grupa spodni, które można nosić dużo swobodniej niż kiedyś.

Zobacz też: Przepiękne sukienki na wiosnę za ułamek ceny. Wyprzedaż perełek w Medicine i Reserved