Konwaliowe perfumy to maj we flakonie. Jedne z nich Notino wyprzedaje taniej o 64 procent

Perfumy konwaliowe mają w sobie coś bardzo charakterystycznego. Nie są tak oczywiste jak róża czy wanilia, bo nawet nie próbują też przytłaczać intensywnością. Zamiast tego budują wrażenie lekkości i subtelności, które świetnie sprawdzają się wiosną i latem. Właśnie dlatego tak dobrze wypadają zarówno w klasycznych, dopracowanych kompozycjach, jak i w lżejszych, bardziej codziennych wodach toaletowych. W tym zestawieniu punktem wyjścia jest oczywiście Diorissimo, ale obok niego warto postawić także romantyczną propozycję Guerlain i bardziej budżetowy zapach Yardley.

Diorissimo to konwaliowa ikona. Nową wersję tych perfum kupisz w Notino

Od Diorissimo trudno w ogóle zacząć rozmowę o perfumach z konwalią inaczej niż od słowa "ikona"". Sama marka opisuje ten zapach jako romantyczny bukiet oparty na świeżości konwalii i przypomina, że był to kwiat, który Christian Dior uważał za wyjątkowy. W oficjalnym opisie pojawiają się też ylang-ylang, jaśmin i róża majowa, co dobrze tłumaczy, dlaczego ten zapach nie jest jednowymiarowy. Konwalia gra tu pierwsze skrzypce, ale całość ma bardziej elegancki, dopracowany i luksusowy charakter niż zwykła "zielona świeżość". To perfumy dla osób, które lubią klasykę i chcą poczuć na skórze coś naprawdę ponadczasowego. Dziś trudno o wersję z 1956 (Diorissimo właśnie wtedy miały swoją premierę), ale kompozycja z 2024 roku dostępna jest między innymi w drogerii Notino.

Guerlain Aqua Allegoria Lilia Bella idzie w bardziej miękką, romantyczną stronę. To konwaliowy unikat

Na drugim biegunie stoi Aqua Allegoria Lilia Bella od Guerlain. To kompozycja z 2001 roku, w której konwalia łączy się z bzem, a całość osiada na jaśminie i róży. Dzięki temu zapach nie jest tak chłodny i wyrafinowany jak Diorissimo, tylko bardziej miękki, dziewczęcy i romantyczny. Wciąż czuć tu wiosenny ogród, ale w mniej formalnym, bardziej świetlistym wydaniu. To dobra opcja dla osób, które chcą konwalii w perfumach, ale wolą coś lżejszego, bardziej delikatnego i mniej "klasycznie paryskiego". Te konwaliowe perfumy są już praktycznie nie do zdobycia - dlatego jeśli tylko je zobaczysz, a kochasz wiosenne zapachy - kupuj w ciemno.

Yardley Lily of the Valley to budżetowa opcja, która wciąż dobrze oddaje konwaliowy zapach. Na Notino teraz taniej o 64 procent!

Jeśli jednak ktoś nie chce wydawać dużo, a nadal marzy o perfumach w konwaliowym duchu, bardzo sensownym wyborem pozostaje Yardley Lily of the Valley. To kobiecy zapach białych, wiosennych kwiatów, z akordem gruszki w na początku, sercem z konwalii i frezji oraz piżmową bazą. To zapach, który nie próbuje być wielką perfumeryjną deklaracją, tylko daje świeży, czysty i przyjemny efekt na co dzień. Nie ma tej legendy i perfumeryjnego prestiżu co Diorissimo, nie jest też tak romantycznie zniuansowane jak Lilia Bella, ale daje bardzo przyjemne, czyste i wiosenne wrażenie. To właśnie taki typ zapachu, który dobrze sprawdza się do pracy, na spacer, na co dzień i wszędzie tam, gdzie perfumy mają raczej subtelnie towarzyszyć niż dominować. Jeśli ktoś chce zacząć od czegoś łatwiejszego i tańszego, to naprawdę rozsądny kierunek. Na notino.pl kupisz teraz tę konwaliową wodę o 64 proc. taniej - za niecałe 53 złote.