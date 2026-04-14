Jolanta Kwaśniewska ponownie znalazła się w centrum zainteresowania mediów, a to za sprawą zdjęcia opublikowanego przez jej córkę, Aleksandrę. Uwagę internautów zwrócił luksusowy dodatek byłej pierwszej damy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ranking pierwszych dam według Senyszyn. Zaskakująca kolejność

Jolanta Kwaśniewska znów zachwyca stylem. Jej luksusowy zegarek przyciąga wszystkie spojrzenia

Na fotografii zrobionej podczas rodzinnego wyjazdu nad jezioro Como we Włoszech obie panie - Jolanta i Aleksandra Kwaśniewskie - siedzą przy stole w restauracji, prezentując się elegancko i swobodnie. Choć ich stylizacje były szeroko komentowane, największe zainteresowanie wzbudziły zegarki widoczne na ich nadgarstkach.

Aleksandra miała na sobie model o wartości około tysiąca złotych, natomiast jej mama postawiła na znacznie bardziej ekskluzywny wybór. Kwaśniewska zaprezentowała zegarek renomowanej marki Patek Philippe, którego cena na rynku wtórnym sięga nawet 114 tysięcy złotych. Zdjęcia stylizacji zobaczycie w naszej galerii:

Jolanta Kwaśniewska znów zachwyca stylem. Jej luksusowy zegarek przyciąga wszystkie spojrzenia Otwórz galerię

Nie jest to pierwszy raz, gdy była pierwsza dama zwraca uwagę swoimi dodatkami. Jolanta Kwaśniewska od lat znana jest z zamiłowania do elegancji i luksusu. W przeszłości widywano ją m.in. z zegarkiem marki Cartier wartym około 30 tysięcy złotych oraz z torebką od Chanel, której wartość szacowano na około 15 tysięcy złotych.

Jolanta Kwaśniewska sfotografowana we Włoszech. Internauci zgodni: "Pierwsza dama była tylko jedna"

Aleksandra Kwaśniewska chętnie dzieli się z fanami kadrami z rodzinnego wyjazdu. Na ostatnio opublikowanych zdjęciach można zobaczyć m.in. jej męża, Kubę Badacha, a także rodziców - Aleksandra i Jolantę Kwaśniewskich. Rodzina spędzała czas na zwiedzaniu i odpoczynku w malowniczej scenerii. I tym razem szczególną uwagę internautów przyciągnęła Jolanta Kwaśniewska.

W komentarzach nie brakowało komplementów pod jej adresem. "Pierwsza dama była tylko jedna, serio. Już chyba żadna następna nie będzie taką 'pierwszą damą' jak pani Jolanta". Inni użytkownicy szybko przytaknęli. "Święte słowa", "Serio udała nam się pani Jolanta", "Zgadzam się" - czytamy.