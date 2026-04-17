Ten sposób noszenia swetra ma bardzo wyraźne korzenie w stylu preppy, old money i resort wear, czyli estetyce kojarzonej z jachtami, kortami tenisowymi, klubami golfowymi i wakacjami w nadmorskich kurortach. Początkowo miał bardzo praktyczną funkcję: na łódce, nad wodą czy po zejściu z kortu pogoda szybko się zmieniała, więc lekki sweter był pod ręką. Z czasem stał się elementem kodu stylu. Zaczął sygnalizować luz, klasę i ten charakterystyczny niewymuszony szyk ludzi, którzy wyglądają elegancko, choć wcale o to nie zabiegają.

H&M ma miękki sweter z domieszką moheru. Ten wiosenny kolor to ideał

Sweter z H&M w intensywnym, trawiastym odcieniu zieleni od razu przyciąga wzrok i robi przysłowiową robotę, nawet jeśli reszta ubrań pozostaje bardzo prosta. Właśnie dlatego tak dobrze sprawdzi się noszony nie tylko klasycznie, ale też zarzucony na ramiona. Taki sposób stylizowania sprawia, że kolor pracuje jeszcze mocniej, a całość wygląda swobodnie, ale bardzo świadomie. Ogromnym plusem jest też sama dzianina. Domieszka moheru daje ten miękki, lekko puszysty efekt, który wygląda luksusowo i świetnie wpisuje się w trend effortless chic. To sweter idealny na wiosenne chłody, kiedy rano i wieczorem nadal przydaje się dodatkowa warstwa, ale w ciągu dnia nie chce się już chodzić w cięższej kurtce. Najlepiej łączyć go z białym T-shirtem, jasnymi jeansami, kremowymi spodniami albo satynową spódnicą. Zielony odcień pięknie wygląda też z szarością, granatem i czernią, więc można nim łatwo podkręcić bazowe, spokojne zestawy.

Sweter na wiosnę Fot. screen ze strony H&M

Sweter w kolorze pomidora dodaje energii. Zostały ostatnie sztuki

Sweter z Sinsay to propozycja dla tych, którzy nawet wiosną nie boją się koloru. Pomidorowy odcień jest wyrazisty, modny i natychmiast dodaje energii nawet bardzo prostemu zestawowi. Właśnie dlatego taki model świetnie sprawdzi się zarzucony na ramiona na białą koszulę, kremowy T-shirt albo jasnoszarą koszulkę bez nadruków. Tło powinno być spokojne, bo wtedy ten mocny kolor wybrzmiewa najlepiej. Jeśli chodzi o dół, najłatwiej połączyć go z klasycznymi niebieskimi jeansami, białymi spodniami, beżowymi chinosami albo granatowymi, szerszymi fasonami. Pomidorowy sweter dobrze wygląda też z denimową spódnicą midi albo z prostymi lnianymi spodniami w kolorze ecru. To model, który pracuje na świetny kontrast i sprawia, że stylizacja zapada w pamięć.

Marks & Spencer i sweter w odcieniu lila-pastel. Delikatność i lekkość

Z kolei sweter Marks & Spencer dostępny na Zalando zupełnie inaczej. Pastelowy liliowy odcień jest spokojniejszy, bardziej delikatny i daje ten rodzaj świeżości, który idealnie pasuje do wiosennych stylizacji. To świetna opcja dla osób, które wiosną i latem kochają w wzajemnością delikatne, jasne kolory. Taki sweter pięknie zagra z bielą, jasnym jeansem, szarością, granatem i bardzo modnym w tym sezonie odcieniem butter yellow. Dodatkowy plus jest taki, że na Zalando występuje też wersja green apple, więc można wybrać coś bardziej subtelnego albo pójść w stronę soczystego koloru. Tego typu sweter najlepiej narzucić na prosty top, koszulę albo longsleeve, a całość domknąć szerokimi jeansami, eleganckimi spodniami z kantem lub prostą spódnicą. Cena: 121 złotych.

