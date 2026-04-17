Pikowane kamizelki na wiosnne chłody. W 4F świetna za połowę ceny, Sinsay też ma ładne

Moodo kusi ceną i oliwkowym kolorem, 4F bardziej kobiecym fasonem, a Sinsay prostym rozwiązaniem za naprawdę niewielkie pieniądze. Jedno jest pewne: pikowany bezrękawnik to wiosenny must have. Pogoda nawet w maju potraf kaprysić i cienki trencz lub marynarka mogą okazać się po prostu niepraktyczne.

REKLAMA

Moodo przecenia oliwkową kamizelkę aż o 65 proc. Ten bezrękawnik z kapturem optycznie wysmukla

Pierwsza propozycja to pikowana kamizelka z Moodo, która kosztuje teraz 72,99 zł. Już sama cena przyciąga uwagę, zwłaszcza że mówimy o modelu przecenionym aż o 65 proc. Jej najmocniejszą stroną jest kolor: oliwkowy odcień wygląda miękko, naturalnie i świetnie wpisuje się w przejściowy sezon. To dobra alternatywa dla klasycznej czerni, bo nadal pozostaje uniwersalny, ale daje stylizacji trochę więcej lekkości. Dużym plusem jest też kaptur, który przydaje się wtedy, gdy zrywa się wiatr lub zaczyna padać deszcz. Fason jest wygodny i dość swobodny, więc kamizelka dobrze wygląda z grubszym swetrem, bluzą czy prostą dzianiną. To model dla osób, które lubią wygodę, ale nie chcą rezygnować ze stylu.

Kamizelka pikowana oliwkowa

4F pokazuje, że pikowana kamizelka może podkreślać sylwetkę. I wyprzedaje bezrękawnik taniej o połowę

Drugi model wyróżnia się tym, że nie kończy się na funkcjonalności. 50-procentowa obniżka to jedno, ale spore znaczenie ma... pasek w talii. To właśnie on sprawia, że całość nie wygląda jak typowy sportowy bezrękawnik, tylko bardziej kobieco i proporcjonalnie. Przy pikowanych fasonach to ważne, bo zbyt prosta bryła potrafi czasem optycznie poszerzać sylwetkę. Tutaj efekt jest dużo korzystniejszy. Jasny, beżowy odcień dodatkowo podbija wrażenie lekkości i sprawia, że kamizelka dobrze odnajdzie się w jasnych, wiosennych stylizacjach. Można nosić ją z legginsami, sneakersami i bluzą, ale też z jeansami i prostym golfem albo cienkim swetrem. To model dla tych, którzy chcą połączyć wygodę z bardziej uporządkowanym wyglądem. Właśnie takie fasony najlepiej sprawdzają się na co dzień, kiedy pogoda nie jest jeszcze stabilna, ale cięższa kurtka wydaje się już przesadą. Kamizelka z 4F została przeceniona z 299,99 zł na 149,99 zł.

Kamizelka pikowana wiązana w pasie

Długa, śliczna i pikowana kamizelka z Sinsay. Taniej się nie da

Trzecia propozycja to najbardziej budżetowa opcja z całego zestawienia. Długi bezrękawnik z Sinsay jest dostępny nie tylko w wesji bordo, ale też w kolorach czarnym i beżowym. Choć ten ostatni sprzedaje się najlepiej - wiele z nas może podobać się kamizelka w kolorze wina. Bordo wygląda ciekawie i trochę mniej oczywiście niż klasyczne neutralne odcienie, ale dobrze, że marka zostawiła też bardziej uniwersalne opcje dla osób, które wolą spokojniejszą bazę. Taki bezrękawnik można narzucić na bluzę, dres, grubszy longsleeve albo prosty sweter. To nie jest element garderoby, który ma robić cały look, ale właśnie dlatego okazuje się tak przydatny. Gdy pogoda kaprysi, a nie chcesz zakładać zimowej kurtki - taki bezrękawnik to skarb.

