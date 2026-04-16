Jolanta Kwaśniewska w pięknych balerinach. W H&M znajdziesz podobne i idealne na lato

Są buty, które z miejsca odmieniają nawet najprostszą stylizację. Nie dominują, ale sprawiają, że całość wygląda świetnie, świeżo i elegancko. Właśnie tak działają złociste baleriny, na które postawiła Jolanta Kwaśniewska. To fason, który od kilku sezonów nie wychodzi z mody, bo łączy wygodę z efektem subtelnego luksusu. Dobrze wygląda zarówno w codziennych zestawach, jak i tych bardziej eleganckich, a do tego pięknie rozświetla stylizację.

Złociste baleriny Jolanty Kwaśniewskiej. Połączyła je z prostą bazą i to był strzał w dziesiątkę

W tym looku wszystko opierało się na spokoju i klasie. Beżowy, pikowany bezrękawnik nadał stylizacji lekko sportowej elegancji, a czarna baza (dopasowane jeansy i bluzka z rękawem 3/4) stworzyła idealne tło dla mocniejszego dodatku. Właśnie dlatego złote baleriny tak doskonale tu pasowały. Nie wyglądały ciężko ani zbyt strojnie. Przeciwnie, działały jak biżuteria, która ożywia prosty zestaw i sprawia, że całość nabiera charakteru. Czy za takie stylowe buty trzeba zapłacić majątek? Na szczęście nie. Złociste baleriny znajdziesz w H&M i CCC. H&M kusi lekką plecionką, CCC bardziej ponadczasową wersją ze skóry marki Lasocki. W tej sytuacji trudno nie mieć ochoty na choć jedną parę takich balerinek. Zdjęcia z rodzinnego wyjazdu z mężem, tatą i mamą opublikowała na swoim Instagramie Aleksandra Kwaśniewska.

Złociste baleriny: wakacyjna plecionka albo stylowa skóra. H&M i CCC mają przepiękne propozycje

Złociste baleriny z H&M za 164 zł idealnie wpisują się w estetykę, którą tak dobrze ograła Jolanta Kwaśniewska. To baleriny w złocistym odcieniu, ale w dużo lżejszej, bardziej wakacyjnej wersji. Ich największą ozdobą jest pleciona, ażurowa forma, która sprawia, że buty wyglądają subtelnie i bardzo modowo. Taki fason świetnie sprawdzi się wiosną i latem, szczególnie do jasnych ubrań, lnianych spodni, prostych sukienek czy jeansowych zestawów. Plecionka dodaje im świeżości i sprawia, że nie są zwykłymi balerinami, tylko mocnym detalem stylizacji.

Złociste baleriny Fot. screen ze strony H&M

Z kolei baleriny Lasockiego z CCC to propozycja dla kobiet, które wolą bardziej klasyczne wykończenie. Te skórzane baleriny mają elegancki, złocisty połysk, ale w delikatniejszym, bardziej stonowanym wydaniu. Wyróżnia je subtelny wzór, który dodaje im szlachetności, ale nie odbiera im uniwersalności. To buty, które można łatwo założyć nie tylko do jeansów i prostych spodni, ale też do bardziej eleganckiej spódnicy czy sukienki na rodzinne wyjście. Są spokojniejsze niż ażurowy model z H&M, ale właśnie dzięki temu mogą okazać się jeszcze bardziej praktyczne.

Baleriny Lasocki Fot. mat. prom. / CCC

Obie pary świetnie wpisują się w trend, ale na dwa różne sposoby. H&M stawia na lekkość, modowy detal i lato, a CCC daje klasykę w bardziej dopracowanej, skórzanej odsłonie. Niezależnie od tego, którą wersję wybierzesz, efekt będzie podobny: prosty zestaw zyska światło, elegancję i ten rodzaj szyku, który podziwiamy u Jolanty Kwaśniewskiej.

