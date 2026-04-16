Torebka do ręki kojarzy nam się z dodatkiem na wielkie wyjścia, ale... dziś sprawdzi się świetnie nie tylko na przyjęciach z okazji ślubu, komunii czy chrzcin. Wszystko zależy od formy, detali i kolorów. Właśnie dlatego warto przyjrzeć się tym trzem propozycjom: od biżuteryjnej wersji z Ochnik, przez modową kopertówkę z H&M, aż po bardziej klasyczny i casualowy model z Big Star.

Złota torebka Ochnik wygląda jak biżuteria. To model-marzenie na wesela, przyjęcia i inne wielkie wieczorne wyjścia

Pierwsza propozycja zdecydowanie nie jest tłem dla stylizacji. Złota, owalna torebka z Ochnik przyciąga wzrok już samym wykończeniem. Błyszcząca powierzchnia i metalowa forma sprawiają, że wygląda bardziej jak biżuteria niż klasyczna torebka. To model, który od razu dodaje elegancji i nowoczesności, nawet jeśli reszta stylizacji jest bardzo prosta. Jej zaletą jest też kształt. Owalna forma prezentuje się lekko i kobieco, a przy tym wyróżnia się na tle standardowych puzderek i kopertówek. Mimo kompaktowego rozmiaru spokojnie pomieści najpotrzebniejsze rzeczy, a odpinany łańcuszek daje więcej możliwości noszenia. Można trzymać ją w dłoni, ale też zarzucić na ramię, gdy sytuacja tego wymaga. Taki model świetnie zagra z elegancką sukienką, garniturem albo prostym satynowym kompletem. Kosztuje, 199,90 zł, ale z kodem SPRING możesz ją mieć o 25 procent taniej!

Torebka do ręki Fot. screen ze strony Ochnik

Asymetryczna kopertówka z H&M wygląda bardzo modowo. Miękkość i charms tulipan

Druga propozycja to zupełnie inna historia. Asymetryczna kopertówka z H&M ma miękką, lekko rzeźbiarską formę, która od razu przyciąga uwagę. Nie jest sztywna ani przewidywalna, dzięki czemu wygląda nowocześnie i bardziej fashion niż klasyczne kopertówki. Jasny, kremowy odcień dodatkowo podbija ten efekt i sprawia, że całość wygląda świeżo, lekko i bardzo stylowo. Najmocniejszym akcentem jest tu złoty detal w formie kwiatu i liścia. To ozdoba, która dodaje torebce charakteru, ale nie przytłacza całego projektu. Dzięki temu model sprawdzi się nie tylko na większe wyjścia, ale też wtedy, gdy chcemy urozmaicić minimalistyczną stylizację. Taka torebka będzie dobrze wyglądać z prostą sukienką midi, satynową spódnicą, szerokimi spodniami i topem albo z nowoczesnym garniturem. To propozycja dla osób, które lubią dodatki z modowym twistem.

Torebka do ręki Fot. screen ze strony H&M

Mała torebka Big Star - wielki efekt. Ma też pasek do noszenia na ramieniu

Trzeci model to najbardziej codzienna propozycja z całego zestawienia. Torebka Big Star ma uporządkowaną, klasyczną formę, która od razu kojarzy się z ponadczasowym stylem. Połączenie ciepłego karmelu z ciemniejszym brązem wygląda elegancko. To dodatek, który pasuje do wielu ubrań i nie będzie sezonowym kaprysem na jedno lato. Dużym plusem jest to, że można nosić ją na dwa sposoby. Krótka rączka sprawia, że świetnie wygląda trzymana w dłoni, ale dodatkowy pasek daje wygodę wtedy, gdy potrzebujemy mieć wolne ręce. Model z Big Star dobrze zagra z sukienką koszulową, lnianym kompletem, jeansami i marynarką czy spódnicą midi. Jest schludny, kobiecy i bardzo łatwy do wystylizowania.