Sneakersy Puma teraz w promocji nawet 70 procent. Zalando i CCC szaleją z promocjami

Sneakersy w stylu vintage już od kilku sezonów są bardzo modne i nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić. Niskie modele z gumową podeszwą, prostą linią i subtelnym brandingiem dobrze odnajdują się zarówno w codziennych, jak i bardziej dopracowanych stylizacjach. Teraz warto zwrócić uwagę szczególnie na Pumę, bo w promocjach pojawiły się trzy modele, które różnią się stylem, ale mają wspólny mianownik: wyglądają świetnie i kosztują znacznie mniej niż zwykle.
Pierwsza propozycja to sneakersy z eobuwie przecenione o 24 proc. Już na pierwszy rzut oka widać, że ich siłą jest stonowana kolorystyka. Jasna, kremowo-beżowa cholewka połączona z ciemniejszą, karmelową podeszwą daje bardzo spójny efekt. Dodatkowym plusem są subtelne złote detale, które delikatnie podbijają całość i dodają jej bardziej "miejskiego" charakteru. To model dla osób, które lubią kupować rzeczy uniwersalne. Takie sneakersy bez problemu można nosić do prostych jeansów, lnianych spodni, szortów, a nawet do dzianinowej sukienki czy spódnicy midi. Nie są krzykliwe, więc łatwo wkomponować je w codzienną garderobę.
Drugi model to Puma Palermo z Zalando, przeceniona aż o 70 proc., i to już samo w sobie brzmi bardzo zachęcająco. Ten fason ma w sobie wszystko, za co kochamy sneakersy w klimacie vintage: niską cholewkę, gumową podeszwę i prostą linię, która dobrze wygląda niemal z każdym codziennym zestawem. Tutaj jednak uwagę przyciągają też kolory. Jasna cholewka została przełamana błękitnymi detalami, zwłaszcza przy sznurówkach i wykończeniu wnętrza, dzięki czemu buty wyglądają świeżo i mniej oczywiście niż klasyczne biało-beżowe modele. To świetna opcja dla osób, które lubią spokojną bazę, ale chcą dodać stylizacji trochę więcej energii. Palermo świetnie prezentują z denimem, białymi spodniami, krótkimi szortami albo prostą sukienką na lato. Nie są przesadnie sportowe, więc można je nosić także w bardziej casulowych zestawach.
Trzecia propozycja pochodzi bezpośrednio ze strony Puma i od razu wyróżnia się na tle pozostałych. Model Club Klassika łączy białą bazę z intensywnym różem i charakterystyczną, brązowo-karmelową podeszwą. Efekt jest świeży, letni i dziewczęcy (ale nie infantylny). Ich ogromną zaletą jest to, że mimo mocniejszego koloru nadal pozostają całkiem łatwe do stylizowania. Biała baza uspokaja całość, a róż działa jak energetyczny akcent. Takie sneakersy świetnie sprawdzą się wiosną i latem, zwłaszcza do jasnych ubrań, prostych kompletów, dresowych zestawów czy casualowych sukienek. Cena też przemawia na ich korzyść - zamiast 339 zł kosztują 169 zł.
