Wygląda jak z butiku, a to Sinsay. Komplet w dwóch kolorach za mniej niż 100 złotych

Niewykluczone, że ogromna popularność kremowego kompletu wiąże się z sezonem na przyjęcia weselne, komunijne oraz te z okazji chrztu. Jego krój jest prosty, wygodny i wygląda bardziej elegancko, niż sugeruje cena. Zestaw można nosić razem albo rozdzielić na dwie osobne części stylizacji. Prezentuje się tak, że spokojnie można go oznaczyć #classystyle.

Spodnie i bluzka: elegancki komplet robi furorę. Chodzi o krój

Największą siłą tego kompletu jest jego krój. Góra jest dopasowana, ale nie obcisła: ma zabudowany dekolt, szerokie ramiączka i lekko rozkloszowany dół, który delikatnie odcina się na linii talii. Dzięki temu całość wygląda lekko i kobieco, a sylwetka zyskuje ładne proporcje. To fason, który nie opina brzucha i nie wymaga ciągłego poprawiania, co ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o wygodę.

Do tego dochodzą spodnie z długą, szeroką nogawką. Taki krój od dawna uchodzi za jeden z najbardziej korzystnych, bo wydłuża nogi i dodaje sylwetce lekkości. Materiał miękko układa się w ruchu, więc komplet wygląda dobrze nie tylko na zdjęciu, ale też podczas chodzenia. To ważne, bo wiele tanich zestawów traci cały urok, gdy tylko przestajemy stać nieruchomo przed lustrem. Tutaj efekt jest bardziej dopracowany. Minimalistyczna góra równoważy szeroki dół, a całość sprawia wrażenie przemyślanej i nowoczesnej.

To również fason bardzo wdzięczny do stylizowania. Można nosić go z klapkami, sandałkami na płaskiej podeszwie albo z delikatnym obcasem, jeśli chcemy uzyskać bardziej elegancki efekt. Wystarczy dodać większe kolczyki, bransoletkę czy małą torebkę, by prosty komplet zaczął wyglądać jak gotowa stylizacja na większe wyjście.

Zestaw kremowy Fot. screen ze strony Sinsay

Kremowy wygląda luksusowo i znika najszybciej. Ale to różowy jest bardziej wyrazisty

Choć różowa wersja przyciąga wzrok i ma w sobie wakacyjną energię, to właśnie kremowa wydaje się teraz najbardziej pożądana. Nic dziwnego, bo jasne, miękkie odcienie od kilku sezonów kojarzą się z estetyką quiet luxury, czystością formy i ubraniami, które wyglądają drożej, niż kosztują. W kremie ten komplet prezentuje się wyjątkowo świeżo, elegancko i lekko. To kolor, który pięknie podkreśla opaleniznę, pasuje do złotej biżuterii i daje mnóstwo możliwości stylizacyjnych. Również z okazji chrzcin, komunii czy nawet wesela. Różowa wersja kompletu działa inaczej. Jest odważniejsza, bardziej energetyczna i od razu buduje cały look. Tutaj dodatki mogą być prostsze, bo sam kolor gra pierwsze skrzypce. To dobra opcja na lato dla osób, które lubią mocniejsze akcenty i nie chcą ginąć wśród neutralnych barw. Róż sprawdzi się na wakacjach, na garden party i zawsze wtedy, kiedy chcesz wyglądać kobieco, ale nie masz nastroju na sukienkę.