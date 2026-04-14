Powrót na stronę główną

Najpiękniejsze sukienki w kropki. Hity na lato mają: Zara, House i Sinsay

Kropki i grochy co lato (które czasem zaczyna się już wiosną) świętują swój wielki come back. To trend, który kobiety kochają już od lat 50. ubiegłego wieku, bo mają ku temu powody. Kropki działają jak magia: odejmują centymetrów i są przy tym takie kobiece! To dlatego nie mogło ich zabraknąć w aktualnych kolekcjach Zary, House i Sinsay.
Fot. vintagevawe / Instagram

Kochała je lady Diana i kocha je księżna Kate. A przecież kropki i groszki mogą mieć nie tylko mocno wyjściowy charakter, ale też letni, wakacyjny i maksymalnie swobodny. Jedno jest pewne: sukienka w kropki to część garderoby, która nigdy nie wychodzi z mody. W tym sezonie w sieciówkach znajdziemy zarówno dziewczęce fasony z falbanami, jak i bardziej minimalistyczne, satynowe modele. Zerknij na propozycje z Zary, House i Sinsay.

Sukienka w kropki: elegancja w świetnej cenie. Sinsay proponuje klasykę gatunku

Model z Sinsay to idealna propozycja na lato. Lekka, kobieca i bardzo "wdzięczna" dla każdego typu sylwetki. Halterowy dekolt pięknie podkreśla ramiona, a jednocześnie pozostaje wygodny i przewiewny w ciepłe dni. Największą zaletą jest jednak wyraźnie zaznaczona talia, co optycznie wysmukla sylwetkę. Dół z falbankami dodaje lekkości i sprawia, że sukienka świetnie wygląda w ruchu. Długość midi czyni ją uniwersalną - sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na letnie wyjścia.

House i 159,99 zł za satynową maxi. Ten model wygląda o wiele drożej, niż kosztuje

Sukienka z House to zupełnie inna estetyka, ale równie mocna propozycja. Brązowa satyna w białe kropki przyciąga uwagę i wygląda bardzo elegancko. Fason typu slip dress delikatnie opływa sylwetkę, dzięki czemu daje efekt lekkości i naturalnego dopasowania. Cienkie ramiączka i koronka przy dekolcie dodają całości subtelności i kobiecego charakteru. To model, który sprawdzi się nie tylko na dzień, ale też na wieczór (wystarczy zmienić dodatki).

Sukienka w kropkiFot. mat. prom. / House

Sukienka w kropki Zara. Ta lekkość zachwyca 

Model z Zary pokazuje, jak dobrze może wyglądać rozkloszowany fason w nowoczesnym wydaniu. Sukienka jest lekka, zwiewna i pięknie układa się podczas chodzenia. Luźniejsza forma zapewnia komfort, ale jednocześnie nie zaburza proporcji sylwetki - talia nadal jest delikatnie zaznaczona. To świetna opcja dla osób, które szukają czegoś efektownego, ale wygodnego. W porównaniu do satynowej propozycji z House, daje bardziej dzienny i swobodny efekt. To również kolejny dowód na to, że białe kropki na czekoladowym tle prezentują się wyjątkowo efektownie. Jedno jest pewne każda z tych sukienek pokazuje inny sposób noszenia kropek - od romantycznego, przez elegancki, po lekki i codzienny. Wspólny mianownik? Kropki i urok, któremu trudno się oprzeć. 

Sukienka w kropkiFot. screen ze strony Zara

Zobacz też: Przepiękne sukienki na wiosnę za ułamek ceny. Wyprzedaż perełek w Medicine i Reserved

 
 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o: