Najpiękniejsze sukienki w kropki. Hity na lato mają: Zara, House i Sinsay

Kochała je lady Diana i kocha je księżna Kate. A przecież kropki i groszki mogą mieć nie tylko mocno wyjściowy charakter, ale też letni, wakacyjny i maksymalnie swobodny. Jedno jest pewne: sukienka w kropki to część garderoby, która nigdy nie wychodzi z mody. W tym sezonie w sieciówkach znajdziemy zarówno dziewczęce fasony z falbanami, jak i bardziej minimalistyczne, satynowe modele. Zerknij na propozycje z Zary, House i Sinsay.

REKLAMA

Sukienka w kropki: elegancja w świetnej cenie. Sinsay proponuje klasykę gatunku

Model z Sinsay to idealna propozycja na lato. Lekka, kobieca i bardzo "wdzięczna" dla każdego typu sylwetki. Halterowy dekolt pięknie podkreśla ramiona, a jednocześnie pozostaje wygodny i przewiewny w ciepłe dni. Największą zaletą jest jednak wyraźnie zaznaczona talia, co optycznie wysmukla sylwetkę. Dół z falbankami dodaje lekkości i sprawia, że sukienka świetnie wygląda w ruchu. Długość midi czyni ją uniwersalną - sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na letnie wyjścia.

House i 159,99 zł za satynową maxi. Ten model wygląda o wiele drożej, niż kosztuje

Sukienka z House to zupełnie inna estetyka, ale równie mocna propozycja. Brązowa satyna w białe kropki przyciąga uwagę i wygląda bardzo elegancko. Fason typu slip dress delikatnie opływa sylwetkę, dzięki czemu daje efekt lekkości i naturalnego dopasowania. Cienkie ramiączka i koronka przy dekolcie dodają całości subtelności i kobiecego charakteru. To model, który sprawdzi się nie tylko na dzień, ale też na wieczór (wystarczy zmienić dodatki).

Sukienka w kropki Fot. mat. prom. / House

Sukienka w kropki Zara. Ta lekkość zachwyca

Model z Zary pokazuje, jak dobrze może wyglądać rozkloszowany fason w nowoczesnym wydaniu. Sukienka jest lekka, zwiewna i pięknie układa się podczas chodzenia. Luźniejsza forma zapewnia komfort, ale jednocześnie nie zaburza proporcji sylwetki - talia nadal jest delikatnie zaznaczona. To świetna opcja dla osób, które szukają czegoś efektownego, ale wygodnego. W porównaniu do satynowej propozycji z House, daje bardziej dzienny i swobodny efekt. To również kolejny dowód na to, że białe kropki na czekoladowym tle prezentują się wyjątkowo efektownie. Jedno jest pewne każda z tych sukienek pokazuje inny sposób noszenia kropek - od romantycznego, przez elegancki, po lekki i codzienny. Wspólny mianownik? Kropki i urok, któremu trudno się oprzeć.

Sukienka w kropki Fot. screen ze strony Zara

