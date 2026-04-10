W czwartek, 9 kwietnia, odbył się pokaz specjalny filmu "Zabawa w pochowanego 2", na którym pojawiła się plejada polskich gwiazd. Uwagę zwracały między innymi Michalina Sosna i Alżbeta Lenska. Sprawdźcie, jakie kreacje zaprezentowały na ściance.

Tak wyglądały gwiazdy na premierze filmu. Spójrzcie na kreację Lenskiej

Michalina Sosna zdecydowała się na casualowy zestaw. W kinie na ściance pozowała w luźnej jeansowej i rozpiętej koszuli, która odsłaniała krótki czarny top i jej brzuch. Do tego dobrała luźne jeansowe spodnie w tym samym odcieniu co koszula. A całość uzupełniła czarnymi, sportowymi butami.

Na look w zupełnie innym stylu zdecydowała się Alżbeta Lenska. Aktorka miała na sobie długą czarną sukienkę z długimi rękawami i zakrywającą dekolt. Uwagę zwracały wielkie czerwone maki, które zdobiły całą jej kreację. Do tego gładko zaczesała swoje włosy i umalowała na czerwono usta.

Alżbeta Lenska chętnie bywa z córką na salonach. Tym razem zrobiła wyjątek

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Alżbecie Lenskiej często towarzyszyła jej 14-letnia córka Zofia Cieszyńska. Nastolatka zaczęła stawiać pierwsze kroki przed kamerami i chętnie bywa również na salonach. Ostatnio pojawiły się nawet razem w "Halo tu Polsat".

W śniadaniówce Zofia mówiła o swoich marzeniach związanych z aktorstwem, natomiast jej mama nie ukrywała, że ostrzega córkę przed tym zawodem. - Ostrzegamy z Rafałem Zosię, że to nie jest łatwa i stabilna praca, wieczny chaos i czekanie. Na razie sprawia jej to przyjemność (...) Widzi, że nie jest kolorowo. Jest to kawał ciężkiej pracy, także fizycznej - wyznała. Sama Zosia też już zauważyła pewne wady tej pracy. - Na minus powtarzanie scen i jak nie wychodziło, to wszyscy musieliśmy od nowa i od nowa - powiedziała.

Zofia Cieszyńska nie jest pewna, czy ostatecznie zostanie aktorką, bo pociąga ją również sport. Nie da się jednak ukryć, że dobrze czuje się przed kamerami i na ściankach. Chętnie towarzyszy swojej mamie na branżowych wydarzeniach, choć w przypadku filmu "Zabawa w pochowanego 2" zrobiła wyjątek. Tym razem Alżbeta Lenska pojawiła się sama na pokazie filmu.