Kopertowe spodnie działają na sylwetkę jak kopertowe sukienki. Te z Tatuum i HM są świetne

Choć sukienki kopertowe znamy i kochamy od lat... na kopertowe spodnie dopiero się otwieramy. Wiosna i lato 2026 roku to idealny moment - projektanci nie bez powodu podkreślają, że w tym sezonie najbardziej trendy są luźniejsze fasony i płynne, miękkie linie. Spodnie kopertowe wpisują się w te założenia doskonale. Poza tym są mega eleganckie, kobiece i: wydłużają optycznie nogi, podkreślają talię i w jednej chwili sprawiają, że look prezentuje się o level wyżej.

Spodnie kopertowe Tatuum trafiły na wyprzedaż. Kosztują sporo taniej

Czarne spodnie kopertowe z Tatuum to opcja dla tych z nas, które lubią ponadczasowe rozwiązania, ale w nowoczesnym wydaniu. Te spodnie mają szerokie nogawki, charakterystyczny zakładany panel z przodu i lekko ekstrawagancki sznyt, który od razu podkręca całą stylizację. To fason, który robi cuda z sylwetką. Nogi optycznie stają się o wiele dłuższe, a talia wyraźniejsza. W dodatku ich cena ostatnio sporo spadła: kosztowały 449,99, a teraz kupisz je za nieco ponad 300 złotych. To dobra inwestycja, tym bardziej, że na swoje ubrania Tatuum 10 lat gwarancji. To świetny sposób na świetny look - zarówno do pracy, jak i uroczyste spotkanie (nie tylko biznesowe).

Spodnie kopertowe

Spodnie kopertowe z H&M kosztują nieco ponad stówkę. Warto się przekonać, jak super się je nosi

Jeśli szukasz czegoś bardziej casualowego, ale wciąż stylowego, model z H&M w ciemnobeżowym odcieniu będzie wyborem w sam raz. Te spodnie kopertowe są lekkie i miękko układają się na sylwetce. Możesz nosić je praktycznie do wszystkiego. Świetnie prezentować się będą z prostym T-shirtem, jak i oversizeową koszulą. No i kosztują tylko nieco ponad stówkę - to mniej niż wiele modeli jeansów. Dostępne są również w kolorze czarnym. To idealna okazja, by - jeśli jeszcze nie nosiłaś kopertowych spodni - przekonać się do nich na dobre. Nawet jeśli kopertowa sukienka wydaje ci się wciąż bardziej oczywistym wyborem.

