Jeansy schowaj na dno szafy. Lniane spodnie z Oysho i Medicine to ideał na wiosnę i lato

Len to jeden z najlepszych materiałów na wiosnę i lato. Oddycha, odprowadza wilgoć i daje skórze zupełnie inny komfort niż jeans. W przeciwieństwie do denimu nie zatrzymuje ciepła, dzięki czemu nawet w upał nie czujesz się pozbawiona komfortu. Spodnie lniane lub z dodatkiem lnu prezentują się rewelacyjnie.

REKLAMA

Masełkowy kolor i luz. Lniane spodnie z Medicine to hit na majówkę i wakacje

Te chinosy z Medicine to kwintesencja letniego komfortu. Luźniejszy krój, elastyczna talia i delikatny odcień yellow butter (czyli masełkowy) sprawiają, że wyglądają świeżo i lekko. Dokładnie tak, jak chcemy się czuć w cieplejsze dni. Dodatek lnu sprawia, że materiał oddycha i nie przykleja się do skóry, dzięki czemu mają ogromną przewagę nad jeansami. Stylizacyjnie to bardzo wdzięczny model: pasuje do prostego T-shirtu, lnianej koszuli czy topu na ramiączkach. Z sandałami tworzy wakacyjny look, a z balerinami - bardziej miejski. Cena 139 złotych, co w przypadku spodni z dodatkiem lnu wcale nie jest dużo.

Spodnie z lnem Fot. screen ze strony Medicine

Minimalizm w odcieniu gorzkiej czekolady i 100 procent lnu. Zara pokazuje siłę prostoty

Spodnie z Zary w kolorze gorzkiej czekolady to dowód na to, że len może być ultra elegancki. Prosty, lekko wydłużony fason pięknie układa się na sylwetce i nadaje całości bardziej wyrafinowanego charakteru. 100% lnu oznacza maksymalną przewiewność. Tego nie możemy spodziewać się po spodniach z żadnej innej tkaniny czy mieszanki materiałów. Ten model świetnie sprawdzi się w stylizacjach bardziej "wyjściowych": z marynarką, jedwabnym topem czy nawet klasyczną koszulą. Kosztują 179 złotych, ale to aż 100 procent szlachetnego lnu!

Spodnie 100 proc. lnu Fot. screen ze strony Zara

Spodnie lniane od Oysho. Wygoda i styl na najwyższym poziomie

Spodnie lniane z Oysho to definicja komfortu w czystej formie. Szerokie nogawki, elastyczna talia i 100% lnu sprawiają, że te spodnie nosi się niemal jak drugą skórę. Jasny, neutralny odcień działa jak baza: pasuje do wszystkiego i daje ogromne możliwości stylizacji. Można je zestawić z dopasowanym topem, oversize’ową koszulą albo lekkim swetrem na chłodniejsze wieczory. To idealna alternatywa dla jeansów i spodni z tkanin syntetycznych - szczególnie wtedy, gdy liczy się wygoda, ale nie chcesz rezygnować ze stylu.

Zobacz też: Białe sukienki to must have na wiosnę i lato. Ta z H&M - przepiękna, w Reserved i Mohito też śliczne