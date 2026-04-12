Przepiękne sukienki na wiosnę za ułamek ceny. Wyprzedaż perełek w Medicine i Reserved

Sieciówki kuszą nowościami, ale nie tylko. Jeśli ceny sukienek z nowych kolekcji przyprawiają cię o zawrót głowy - zerknij na te, które trafiły na wyprzedaż. Świetnie skrojone, z przyjaznych skórze tkanin i wymarzone na wiosnę i lato. Te trzy sukienki trafiły na wyprzedaż i są dostępne w cenach niższych o 49-59 procent.

REKLAMA

Sukienka z wyprzedaży Mohito. To koszulowy fason, który zawsze się obroni

Ta sukienka z Mohito to przykład ponadczasowego kroju, który pasuje niemal każdej sylwetce. Długość midi i wiązanie w talii ładnie podkreślają proporcje, a dekolt w kształcie litery V dodaje lekkości całej stylizacji. Krótkie rękawy sprawiają, że model świetnie sprawdzi się w cieplejsze dni, a 100% wiskozy gwarantuje komfort noszenia. Subtelny, kontrastowy wzór nadaje jej charakteru — to propozycja, którą założysz zarówno do pracy, jak i na rodzinne spotkanie. Cena po obniżce (79,99 zł) tylko potwierdza, że warto zwrócić na nią uwagę.

Sukienka na wiosnę

Kwiaty, które przyciągają spojrzenia. Sukienka w promocji Reserved

Model z Reserved od razu przywodzi na myśl wakacyjne wyjazdy i ciepłe popołudnia za miastem. Swobodny krój, cienkie ramiączka i rozkloszowany dół tworzą lekką, niewymuszoną linię. Motyw maków na różowym tle dodaje całości energii i sprawia, że stylizacja nie potrzebuje wielu dodatków. Elastyczna wstawka na plecach zwiększa komfort, a długość midi zachowuje balans między wygodą a elegancją. Przy cenie 89,99 zł trudno przejść obok niej obojętnie.

Sukienka na wiosnę i lato

Midi z Medicine też trafiła na wyprzedaż. Ta sukienka to prawdziwa perełka

Sukienka z Medicine to propozycja dla tych, które lubią bardziej wyraziste printy. Rozkloszowany fason, skośne rękawy i wiązanie w talii tworzą swobodny, ale dopracowany look. Kołnierzyk i zapięcie na guziki dodają jej lekko koszulowego charakteru, dzięki czemu łatwo wystylizować ją zarówno na co dzień, jak i na większe wyjście. 100% wiskozy sprawia, że materiał jest przyjemny i przewiewny, a długość midi utrzymuje całość w eleganckim tonie. Choć ta sukienka spokojnie mogłaby znaleźć się w nowej kolekcji butiku premium, podobnie jak dwie powyższe propozycje kosztuje mniej niż stówkę. Cena: 89,99 zł.

