Garnitury wymarzone na wiosnę. Ten z Mohito to hit na komunię lub chrzciny

Wiosenne uroczystości rodzinne rządzą się swoimi zasadami: ma być elegancko, ale też świeżo i komfortowo. Garnitur wpisuje się w ten klimat idealnie, szczególnie gdy w grę wchodzą biel, pastele i lekkie tkaniny. Co ważne, to inwestycja na tylko do założenia "na raz". Spodnie i marynarkę możesz później nosić osobno, tworząc mniej formalne, ale nadal stylowe zestawy. Będą super do pracy czy na spotkania z przyjaciółmi.

Garnitur damski w odcieniu pastelowego błękitu. Mohito stawia na lekkość i kobiecość

Spodnie i marynarka z Mohito wyglądają jak wymarzona stylizacja na ważny dzień. Lekko rozszerzane spodnie pięknie wydłużają nogi, a dopasowana marynarka podkreśla sylwetkę (ale tak, że nie musisz obawiać się o komfort). Błękitny kolor dodaje świeżości i świetnie wpisuje się w komunijny klimat, ale jego potencjał nie kończy się na jednej okazji. Marynarkę możesz nosić potem do ulubionych jeansów, a spodnie - z prostym topem i sandałami. Cena spodni to 149 zł, a marynarki - 229 złotych. Ten zestaw jest dostępny również w kolorze białym.

Garnitur damski na wiosnę Fot. screen ze strony Mohito

Garnitur na wiosnę: len w wersji premium. Zara pokazuje, jak wygląda elegancja z charakterem

Garnitur z Zary to propozycja dla tych, które lubią modę bardziej wyrazistą. Dwurzędowa marynarka i proste spodnie wykonane w 100% z lnu mają lekko nonszalancki charakter. Trochę paryski, a trochę wakacyjny. Pudrowy róż przełamuje formalność, a luźniejszy krój sprawia, że całość wygląda naturalnie i swobodnie. Po komunii czy chrzcinach ten zestaw z pewnością przyda ci się do efektowych looków na co dzień (marynarka - do szortów, spodnie - do lnianej koszuli lub topu). Cena spodni to 179 złotych, a marynarki - 259 złotych.

Garnitur damski na wiosnę Fot. screen ze strony Zara

Wiosenny garnitur damski na lata. Model H&M to klasyka, która sprawdzi się zawsze

Propozycja z H&M to wyjątkowo uniwersalna opcja. Marynarka z delikatnym taliowaniem i spodnie z lekko rozszerzaną nogawką tworzą spójną całość, którą można stylizować na wiele sposobów. Domieszka lnu sprawia, że tkanina oddycha - a więc twoja skóra też. Dlatego ten zestaw sprawdzi się nawet w wyjątkowo ciepły dzień. Kremowo-biały odcień to wyjątkowo bezpieczna baza - idealna nie tylko na komunię czy chrzciny, ale i do biura, na randkę. Cena spodni to 147,99 złotych, a marynarki - 189,99 złotych.

