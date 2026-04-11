Satyna już od jakiegoś czasu nie jest tkaniną zarezerwowaną wyłącznie na wieczór. Wchodzi do codziennych stylizacji i staje się ich bazą - dokładnie tak, jak u Małgorzaty Kożuchowskiej. Satyna w kremowym odcieniu ivory jest miękka i świetlista. Ten efekt jest niemożliwy w przypadku bawełny czy nawet wiskozy. Czy sprawdzi się na komunię? Oczywiście, że tak. Tylko spójrz, jak wygląda w niej aktorka...

Spódnica H&M w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej. Nie uwierzysz, ile kosztuje

Model z H&M to najprostsze przełożenie tego trendu na codzienność. Długość midi, brak detali i płynna linia sprawiają, że efekt opiera się wyłącznie na materiale i prostym kroju. Satyna delikatnie odbija światło i ten niezwykły efekt daje o sobie znać przy każdym ruchu (dokładnie tak, jak w stylizacji Kożuchowskiej). Zero sztywności, tylko miękka, układająca się naturalnie szlachetna tkanina. Wystarczy prosta góra (np. w kolorze czarnym) i dopracowany look gotowy. Cena? 99 złotych.

Satynowa spódnica w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej Fot. screen ze strony H&M

Satynowa spódnica od Peek&Cloppenburg. Odcień ivory plus linia A

Spódnica z P&C to kolejny model, który wyraźnie nawiązuje do tej w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej. Mamy tu satynowe wykończenie i odcień ivory, ale dochodzi forma: lekka linia A, która nadaje sylwetce proporcje, zaznaczając talię. Elastyczny pas sprawia, że komfort noszenia poczujesz na każdym kroku a także wtedy, kiedy usiądziesz. Cena: 279,99 złotych.

Spódnica w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej Fot. screen ze strony P&C

Satynowa spódnica Stradivarius. Dochodzi koronka

Jeśli nie chcesz do końca kopiować spódnicy Małgorzaty Kożuchowskiej, ale pozostać przy satynie i kolorze ivory - model ze Stradivarius jest dla ciebie. Pojawia się tu coś, co przełamuje minimalistyczny charakter: chodzi o koronkowe wykończenie, które wprowadza zmysłowy akcent. Ta spódnica świetnie sprawdzi się w zestawieniu z kontrastami, jak prosta marynarka, cięższe buty czy klasyczny trencz. Cena tej spódnicy to 115 złotych.

Satynowa spódnica Fot. screen ze strony Stradivarius

