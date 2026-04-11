Jeśli klapki to tylko Birkenstock. Od klasycznych po miętowe i Cosmic Sparkle

Trend na komfort nie znika, ale ewoluuje. Birkenstock idealnie wpisuje się w ten kierunek. Prócz charakterystycznej linii mamy ogromny wybór kolorów. Od świeżej mięty, przez błysk, aż po klasyczny beż - każdy model daje zupełnie inny efekt.

Miętowe Birkenstocki? To hit lata 2026

Model Arizona w odcieniu mięty to jeden z najmocniejszych punktów sezonu. Ten kolor pojawia się teraz wszędzie - od wybiegów po street style - jako doskonały sposób na odświeżenie stylizacji. Lekki, czysty, nowoczesny, a przecież zupełnie nieoczywisty jak np. klasyczna biel. Te klapki są wygodne i łatwe w utrzymaniu czystości, dlatego sprawdzą się i na co dzień i na wakacyjnych wyjazdach. Dwa regulowane paski pozwalają idealnie dopasować je do stopy, a profilowana wkładka daje komfort, który czuć od pierwszego kroku. Miętowe klapki są na eobuwie.pl za 249,99 złotych.

Miętowe Birkenstocki Fot. screen ze strony eobuwie.pl

Klapki Birkenstock dla kochających nowoczesny look. Cosmic Sparkle to czysta magia

Cosmic Sparkle to odcień, który ukazuje klapki Bikrentock w zupełnie nowej odsłonie. Błyszczące wykończenie sprawia, że przyciągają uwagę i stają się najmocniejszym elementem stylizacji. To model, który najlepiej działa w prostych zestawach (czarna sukienka, jeansy, biały total look). Wtedy błysk naprawdę gra pierwsze skrzypce i dodaje całości charakteru. Komfort pozostaje bez zmian, ale wizualnie to zupełnie inna historia, zdecydowanie bardziej odważna i modowa. Te klapki Birkenstock znajdziesz na stronie Modivo w cenie 269,99 złotych.

Klapki Birkenstock Fot. screen z modivo.pl

Beżowe klapki Birkensock: ponadczasowa klasyka. One zawsze wyglądają dobrze i pasują do wszystkiego

Beżowe Birkenstocki to najbardziej ponadczasowa wersja kultowych butów na lato. Naturalny odcień, korkowa podeszwa i prosta forma sprawiają, że nie wychodzą z mody nigdy. Idealne do lnianych zestawów, jeansów, szortów, sukienek, spódnic. Te klapki zawsze będą wyglądać dobrze, a ich uniwersalny odcień pasować będzie do całej gamy kolorów twoich letnich stylizacji. Cena na answear.com: 449,99 złotych. Są droższe, ale to inwestycja na więcej niż jeden sezon.

Beżowe klapki Birkenstock Fot. screen ze strony anwear.com

