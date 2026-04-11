Jeśli klapki to tylko Birkenstock. Od klasycznych po miętowe i Cosmic Sparkle

Trend na komfort nie znika, ale ewoluuje. Birkenstock idealnie wpisuje się w ten kierunek. Prócz charakterystycznej linii mamy ogromny wybór kolorów. Od świeżej mięty, przez błysk, aż po klasyczny beż - każdy model daje zupełnie inny efekt.
Model Arizona w odcieniu mięty to jeden z najmocniejszych punktów sezonu. Ten kolor pojawia się teraz wszędzie - od wybiegów po street style - jako doskonały sposób na odświeżenie stylizacji. Lekki, czysty, nowoczesny, a przecież zupełnie nieoczywisty jak np. klasyczna biel. Te klapki są wygodne i łatwe w utrzymaniu czystości, dlatego sprawdzą się i na co dzień i na wakacyjnych wyjazdach. Dwa regulowane paski pozwalają idealnie dopasować je do stopy, a profilowana wkładka daje komfort, który czuć od pierwszego kroku. Miętowe klapki są na eobuwie.pl za 249,99 złotych.
Cosmic Sparkle to odcień, który ukazuje klapki Bikrentock w zupełnie nowej odsłonie. Błyszczące wykończenie sprawia, że przyciągają uwagę i stają się najmocniejszym elementem stylizacji. To model, który najlepiej działa w prostych zestawach (czarna sukienka, jeansy, biały total look). Wtedy błysk naprawdę gra pierwsze skrzypce i dodaje całości charakteru. Komfort pozostaje bez zmian, ale wizualnie to zupełnie inna historia, zdecydowanie bardziej odważna i modowa. Te klapki Birkenstock znajdziesz na stronie Modivo w cenie 269,99 złotych.
Beżowe Birkenstocki to najbardziej ponadczasowa wersja kultowych butów na lato. Naturalny odcień, korkowa podeszwa i prosta forma sprawiają, że nie wychodzą z mody nigdy. Idealne do lnianych zestawów, jeansów, szortów, sukienek, spódnic. Te klapki zawsze będą wyglądać dobrze, a ich uniwersalny odcień pasować będzie do całej gamy kolorów twoich letnich stylizacji. Cena na answear.com: 449,99 złotych. Są droższe, ale to inwestycja na więcej niż jeden sezon.
