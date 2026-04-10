Świeży powiew mięty w modzie. W Reserved i Orsay perełki wymarzone na wiosnę i lato



Miętowa paleta nie pojawiła się przypadkiem. Już na pokazach mody na sezon wiosna/lato zaczęła wypierać inne pastele, pojawiając się na transparentnych tkaninach, tweedach, butach. Projektanci zaczęli zestawiać ją z neutralnymi kolorami: bielą, szarością, beżem. Wszystko po to, by wydobyć jej chłodny, "czysty" charakter. Efekt? Kolor, który nie przytłacza i jest ultra nowoczesny.

Miętowy kardigan idealny na wiosnę i letnie wieczory lub poranki. Miętowa świeżość

Dzianinowy kardigan z Reserved w odcieniu mięty to przykład, jak wprowadzić ten trend do swojej garderoby bez żadnego ryzyka. Prosty krój, okrągły dekolt i klasyczne zapięcie na guziki, sprawiają, że jest maksymalnie uniwersalny, a jednocześnie w kolorze, który... działa jak powiew wiatru. Narzucony na biały top i jeansy sprawia, że całość wygląda lżej i schludnie na maksa. W duecie z jasnymi spodniami uzyskasz efekt bardzo świeży, niemal monochromatyczny. Cena: 59,99 złotych.

Miętowy kardigan Fot. screen ze strony Reserved

Ażury i mięta: subtelność i lekkość. Ta bluzka z Renee to prawdziwa perełka

Dopasowana bluzka z krótkim rękawem w odcieniu mięty działa inaczej niż kardigan. Tutaj kolor spotyka się z formą. Ażury dodają jej letniego charakteru. To model, który świetnie układa się na sylwetce i tworzy efekt "clean", szczególnie w zestawieniu z jasnym denimem. Można ją też łączyć z bardziej eleganckim dołem, żeby przełamać casualowy charakter. Mięta w tej wersji jest świeża i elegancka.

Miętowa bluzka Fot. screen ze strony Renee

Miętowe spodnie z Orsay. Modny kolor i maksimum elegancji

Szerokie spodnie z wysokim stanem w kolorze mięty przesuwają trend w stronę bardziej uporządkowanej estetyki. Prosty fason i złoty detal na pasku sprawiają, że całość wygląda czysto i elegancko. W zestawieniu z białą koszulą albo dopasowanym topem tworzą stylizację, która wygląda świeżo i profesjonalnie. To doskonała propozycja dla tych, które chcą przemycić trend do bardziej klasycznych zestawów.

Miętowe spodnie Fot. screen ze strony Orsay

Trampki w kolorze mięty. Cena: 39 złotych

Jeśli uważasz, że mięta to zbyt chłodny odcień, postaw na ten kolor na butach lub dodatkach. Gdy nie chcesz wydawać dużo - świetnym pomysłem mogą być miętowe trapki z Born2be za niecałe 40 złotych. Przekonaj się jak fantastycznie wyglądają z jeansami i biały, T-shirtem... Za każdym razem, gdy chcesz wyglądać modnie i świeżo.

Miętowe trampki Fot. screen ze strony Born2Be

