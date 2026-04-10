Świeży powiew mięty w modzie. W Reserved i Orsay perełki wymarzone na wiosnę i lato

Miętowa paleta nie pojawiła się przypadkiem. Już na pokazach mody na sezon wiosna/lato zaczęła wypierać inne pastele, pojawiając się na transparentnych tkaninach, tweedach, butach. Projektanci zaczęli zestawiać ją z neutralnymi kolorami: bielą, szarością, beżem. Wszystko po to, by wydobyć jej chłodny, "czysty" charakter. Efekt? Kolor, który nie przytłacza i jest ultra nowoczesny.
Dzianinowy kardigan z Reserved w odcieniu mięty to przykład, jak wprowadzić ten trend do swojej garderoby bez żadnego ryzyka. Prosty krój, okrągły dekolt i klasyczne zapięcie na guziki, sprawiają, że jest maksymalnie uniwersalny, a jednocześnie w kolorze, który... działa jak powiew wiatru. Narzucony na biały top i jeansy sprawia, że całość wygląda lżej i schludnie na maksa. W duecie z jasnymi spodniami uzyskasz efekt bardzo świeży, niemal monochromatyczny. Cena: 59,99 złotych.
Dopasowana bluzka z krótkim rękawem w odcieniu mięty działa inaczej niż kardigan. Tutaj kolor spotyka się z formą. Ażury dodają jej letniego charakteru. To model, który świetnie układa się na sylwetce i tworzy efekt "clean", szczególnie w zestawieniu z jasnym denimem. Można ją też łączyć z bardziej eleganckim dołem, żeby przełamać casualowy charakter. Mięta w tej wersji jest świeża i elegancka.
Szerokie spodnie z wysokim stanem w kolorze mięty przesuwają trend w stronę bardziej uporządkowanej estetyki. Prosty fason i złoty detal na pasku sprawiają, że całość wygląda czysto i elegancko. W zestawieniu z białą koszulą albo dopasowanym topem tworzą stylizację, która wygląda świeżo i profesjonalnie. To doskonała propozycja dla tych, które chcą przemycić trend do bardziej klasycznych zestawów.
Jeśli uważasz, że mięta to zbyt chłodny odcień, postaw na ten kolor na butach lub dodatkach. Gdy nie chcesz wydawać dużo - świetnym pomysłem mogą być miętowe trapki z Born2be za niecałe 40 złotych. Przekonaj się jak fantastycznie wyglądają z jeansami i biały, T-shirtem... Za każdym razem, gdy chcesz wyglądać modnie i świeżo.
