Dua Lipa zachwyca drapieżną stylizacją. W Mohito, H&M i Renee znalazłam podobne

Panterka nigdy tak naprawdę nie znika, ale są momenty, kiedy daje o sobie znać z nową siłą. Teraz wraca w letniej odsłonie: lekkiej, zmysłowej i trochę nonszalanckiej. Spódnica staje się główną bohaterką stylizacji - dokładnie tak, jak w outficie piosenkarki. W polskich sieciówkach znalazłam trzy modele spódnic, które idealnie wpisują się w ten vibe.

Dua Lipa w spódnicy The Attico. Instagram oszalał: dostała milion serduszek

Artystka sięgnęła po model z wybiegu The Attico i połączyła go z oversize’ową marynarką w prążki, klasyczną białą koszulą i minimalistycznym czarnym topem. Całość przełamała mocnymi dodatkami: botkami na obcasie z ostrym noskiem oraz kultową torebką Speedy od Louis Vuitton w nowej wersji zaprojektowanej przez Pharrella Williamsa. Ten miks elegancji i miejskiego luzu sprawia, że panterka przestaje być oczywista, a zaczyna wyglądać świeżo i bardzo współcześnie.

Spónica w panterkę z Mohito. Wygląda zdecydowanie drożej

Model z Mohito to najbardziej "instagramowa" wersja trendu. Maxi, lekko rozkloszowana, z wysokim stanem i rozcięciem, które dodaje lekkości i dynamiki. Świetnie układa się na sylwetce i nie potrzebuje wielu dodatków (wystarczy prosty top i sandały). Najlepsze jest jednak to, że właśnie została przeceniona o 43 procent, więc możesz ją mieć dosłownie za ułamek ceny.

Spódnica w panterkę Fot. screen ze strony Mohito

H&M ma spódnicę w panterkę na specjalne okazje. Przyciąga wzrok od pierwszej chwili

Tutaj panterka nabiera zupełnie innego charakteru. Żakardowa tkanina i trapezowy krój sprawiają, że talia jest podkreślona a spódnica wygląda mega "fashion". To idealna opcja, gdy szukasz spódnicy na specjalne okazje w rozsądnej cenie. HM sprzedaje ją za 129 złotych. By stworzyć efekt wow wystarczy czarna obcisła góra i szpilki.

Spódnica w panterkę Fot. screen ze strony H&M

Spódnica w panterkę na lato z Renee. Podkreśla sylwetkę

Dopasowany fason midi z wysokim stanem i rozcięciem z przodu podkreśla figurę i wydłuża nogi. Ta spódnica świetnie sprawdzi się latem, zarówno na co dzień, jak i wieczorem. W połączeniu z prostym topem i klapkami na obcasie tworzy stylizację, która wygląda lekko, ale bardzo świadomie. Cena - świetna, bo niecałe 150 złotych. Jeśli chcesz zainspirować się stylizacją Dua Lipy, możesz przełamać kobiecy charakter tej spódnicy bardziej "surowymi" elementami: oversize’ową kurtką lub marynarką i minimalistycznym topem. W ten sposób uzyskasz balans między sensualnością a miejskim luzem.

