Bonjour ażur. Lekkie i przewiewne baleriny Lasocki, Mohito i H&M, wyglądają jak wycinanka

Ażurowe baleriny to styl i komfort, który sprawdzi nawet w najbardziej ciepły dzień. Możesz je nosić do zwiewnych sukienek czy spódnic, ale i jeansów czy chinosów też. Świetnie wyglądają też z lnianymi spodniami z szerokimi nogawkami. Na Instagramie znajdziesz moc inspiracji, bo influencerki je uwielbiają.

REKLAMA

Kremowa elegancja z Mohito. Piękne ażurowe baleriny w stylu Mary Jane

Baleriny z Mohito to propozycja dla kobiet, które cenią romantyczną estetykę z nowoczesnym twistem. Model w subtelnym odcieniu kremu ma delikatne zapięcie wokół kostki, nawiązujące do niezwykle modnego fasonu Mary Jane. Pasek nie tylko stabilizuje stopę, ale dodaje całości biżuteryjnego wdzięku. Ich ażurowy, kwiatowy wzór sprawia, że są tak subtelne, że wręcz eteryczne. Przepięknie będą wyglądać z białą sukienką... Ale trudno o stylizację, której nie dodałyby wiosennej delikatności.

Ażurowe baleriny Fot. screen ze strony Mohito

Ażurowe baleriny z H&M. Lekkie i delikatne - wyglądają jak hand made

W H&M znajdziesz ażurowe baleriny w kolorze słomkowym. Wyglądają, jakby powstały w luksusowej manufakturze, gdzie każdy model powstaje ręcznie. Uniwersalne i tak lekkie, że podczas chodzenia można zapomnieć, że ma się na stopach jakiekolwiek buty. A przecież wystarczy jedno spojrzenie, by przekonać się, że przecież są i to takie śliczne! Też mają pasek i kwiatową myśl przewodnią, ale... to zupełnie inna historia niż ażurowe baleriny Mohito. Te będą wymarzone do spodni typu palazzo, spódnic midi, ulubionych sukienek i jeansów. Chociaż - podobnie jak baleriny z Mohito - stanowią mocny argument świadczący o tym, że świetnych butów warto szukać również w sieciówkach, które kojarzą nam się z odzieżą.

Ażurowe baleriny Fot. screen ze strony H&M

Baleriny Lasocki: beż, ażur i styl. Idealne buty na lato

W salonach i na stronie internetowej sklepu CCC znajdziesz ażurowe baleriny marki Lasocki. Beżowe, z wysokiej jakości skóry, w których ażur tworzy śliczny wzór. Ich odcień sprawia, że "stapiając" się z kolorem skóry optycznie wydłużają nogi. Są też niezwykle uniwersalne: świetnie sprawdzą się zarówno do pracy, jak i na kawę z przyjaciółką. Idealne zarówno do spódnic i sukienek (maksi i midi), jak i jasnych spodni - począwszy na wide leg aż po cygaretki. Kosztują 169 złotych i możesz mieć pewność, że jeśli je kupisz - zainwestujesz w buty nie tylko na jeden sezon.

Zobacz też: Spodnie capri wracają w wielkim stylu do butików i sieciówek. Kobiety z branży mody już oszalały na ich punkcie